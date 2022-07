JCDecaux : alliance 'stratégique' avec la start-up Displayce

JCDecaux annonce une alliance 'stratégique' -incluant une prise de participation majoritaire- avec la société Displayce, spécialisée dans l'achat et l'optimisation des campagnes digitales en communication extérieure (DOOH).



Créée en 2004, cette start-up française est présentée comme 'la première plateforme programmatique française en matière de technologie, de savoir-faire et de nombre d'écrans digitaux référencés à travers le monde, soit

plus de 600 000 dans plus de 50 pays'.



En s'associant à Displayce, JCDecaux renforcera significativement son approche commerciale afin d'offrir à ses clients nationaux mais également locaux une solution programmatique complète, et un accès simple et efficace aux nouvelles méthodes d'achat et de planning intelligent.



Par ailleurs, cette opération doit aussi permettre 'd'accélérer fortement le développement de Displayce afin qu'elle devienne la plateforme d'achat de référence dans l'univers de la communication extérieure', assure JCDecaux.





