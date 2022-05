JCDecaux : contrat exclusif avec les Galeries Lafayette

JCDecaux annonce aujourd'hui que sa filiale française a signé le contrat exclusif d'écrans digitaux in-store des Galeries Lafayette Paris Hausmann, le premier grand magasin d'Europe.



Ainsi, 'le flagship Coupole et le magasin Homme seront équipés à partir de la mi-juillet 2022 de 64 écrans digitaux conçus sur-mesure pour les Galeries Lafayette', tandis que l'offre commerciale sera lancée à compter de septembre 2022.



Répartis dans les étages du magasin, les écrans vont digitaliser le parcours client et sont censés permettre aux Galeries Lafayette de renforcer l'animation commerciale de leur point de vente et de créer des contenus de communication 'dynamiques et pertinents'.





