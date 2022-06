JCDecaux : lance une plateforme à destination des PME

A l'occasion du salon VivaTech, JCDecaux a annoncé le lancement de la plateforme ' JCDecaux avec Doohde ', fruit de sa collaboration avec la startup.



A destination des PME, cette plateforme de pilotage de la production de contenus pour l'affichage dynamique permet de rendre le media DOOH (Digital-Out-Of-Home) encore plus accessible et simple aux annonceurs locaux, assure JCDecaux.



La solution facilite en effet la production et la validation de contenus publicitaires destinés au DOOH, deuxième média en plus forte croissance dans le monde après la publicité sur mobile.



'L'outil leur permet de déposer un brief, de qualifier leur besoin, de partager leurs éléments créatifs, d'échanger avec les équipes de production jusqu'à la validation des différents livrables (maquette, storyboard et vidéo) et de transmettre directement les contenus finalisés au centre de diffusion digitale JCDecaux', indique la société.





