JCDecaux : lance une solution destinée aux commerçants

JCDecaux annonce le lancement de 'Mes commerces', une solution gratuite destinée aux commerçants contraints de fermer leur magasin lors du second confinement et qui leur offrira de la visibilité dans le cadre de la vente à emporter.



En combinant la puissance de son média, l'ancrage territorial de ses mobiliers urbains et l'expertise digitale de ses équipes, JCDecaux propose un dispositif national inédit, complémentaire des solutions locales, avec une compagne d'affichage national, avec un QR code imprimé sur les affiches.



L'application web de mise en relation géolocalisée sera accessible en scannant ce QR code. L'utilisateur pourra alors identifier les commerces qui continuent à proposer leurs services grâce à la vente

à emporter ou la livraison à domicile et/ou effectuer une recherche par type de commerce.



'Avec la solution “Mes commerces”, nous démontrons que la communication extérieure est plus que jamais un media

d'utilité collective', assure Isabelle Schlumberger, Directrice Commerce, Marketing et Développement de JCDecaux France.



