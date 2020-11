JCDecaux: les ventes poursuivent leur chute au troisième trimestre

Paris (awp/afp) - Le spécialiste français de l'affichage extérieur JCDecaux continue de subir les effets des mesures sanitaires contre l'épidémie, et a vu son chiffre d'affaires au troisième trimestre chuter de plus de 40% comme au premier semestre, selon des données publiées jeudi.

Sur le trimestre, les revenus se sont établis à 495 millions d'euros, soit une baisse de 40,5% sur un an et même de 41,5% en données "ajustées", l'indicateur privilégié par l'entreprise.

"Alors que nous ne voyons actuellement pas de changement réel de la performance commerciale par rapport au 3e trimestre 2020 mais que l'augmentation des cas de Covid-19 dans le monde entier engendre de nouvelles restrictions liées à la mobilité, il demeure impossible de donner une quelconque prévision pour le 4e trimestre 2020", a déclaré le président du directoire Jean-Charles Decaux, cité dans un communiqué.

Toutes les activités du groupe sont concernées par les effets des confinements, couvre feux, et diminution des déplacements, à commencer par celui des Transports en baisse de 57%, mais également le mobilier urbain (-27%) et l'affichage (-29%).

Le Royaume-Uni, l'Amérique du nord et l'Asie-Pacifique font partie des régions les plus touchées sur les segments Mobilier urbain et Transports, a expliqué le groupe dans un communiqué, même si les activités en Chine continentale ont bénéficié d'une reprise du trafic aérien domestique et de la hausse des audiences dans les métros.

"La France et le reste de l'Europe ont enregistré des signes de reprise, principalement dans le mobilier urbain", a précisé M. Decaux.

Le groupe tente de limiter les dégâts sur ses résultats en réduisant ses dépenses, via "notamment des ajustements de loyers et de redevances, une gestion très rigoureuse des coûts, une réduction des investissements, un contrôle strict du besoin en fonds de roulement et un refinancement de (sa) dette."

afp/rp