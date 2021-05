JCDecaux : A suivre aujourd'hui

JCDecaux a publié un chiffre d'affaires ajusté au premier trimestre 2021 de 454,3 millions d'euros, en chute de 37,2%. En excluant l’impact négatif lié à la variation des taux de change et l’effet négatif des variations de périmètre, le repli est de 34,6 %. Le chiffre d’affaires publicitaire ajusté, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est quant à lui en baisse de 37,2% en organique.



Dans le Mobilier Urbain, le chiffre d'affaires du numéro un mondial de la publicité extérieure est en baisse de 31,3% à 223,8 millions d'euros (-30,8% en organique). L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni), l'Asie-Pacifique, le Reste du Monde et l'Amérique du Nord affichent une baisse à deux chiffres, toujours affectés par les restrictions de déplacements.



Dans le Transport, la baisse de 46,2 % à 151,6 millions d'euros (-42,7% en organique), reflétant une baisse significative du trafic de passagers aériens et, dans une moindre mesure, des usagers des transports en commun en raison de la pandémie de la Covid-19.



Enfin, dans l'Affichage, le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre ressort en baisse de 32,1% à 78,9 millions d'euros (-25,7% en organique).