18 mai (Reuters) - JCDecaux a publié mardi les résultats suivants pour le premier trimestre:

* CHIFFRE D’AFFAIRES AJUSTÉ EN BAISSE DE 37,2% AU T1 2021 À 454,3 MILLIONS D’EUROS

* ATTEND UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ORGANIQUE AJUSTÉ DE PLUS DE 60% AU T2 2021

* CHIFFRE D'AFFAIRES ORGANIQUE AJUSTÉ HORS VARIATIONS DE CHANGES ET DE PÉRIMÈTRE EN BAISSE DE 34,6% AU T1