JCDecaux : Financial report - Q1 2021 – Business review (French only)

Le chiffre d'affaires publicitaire ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en baisse de -37,2 % en organique au premier trimestre 2021.

En mars, JCDecaux a annoncé qu'Albert Asseraf succédera à partir du 12 avril 2021 en tant que Directeur général Communication et Nouveaux Usages à Agathe Albertini, cette dernière ayant souhaité quitter JCDecaux pour développer une activité entrepreneuriale, et élargira ainsi ses actuelles fonctions.

En février, JCDecaux a annoncé être référencé dans l'indice FTSE4Good du FTSE Russell avec une note de 4,6/5 récompensant ses performances environnementales, sociales et de gouvernance. Présent dans les indices FTSE4Good depuis 2014, JCDecaux affiche cette année une performance globale renforcée de 4,6/5 (vs. 4,5 fin 2019), bien au-dessus de la moyenne du secteur Media qui s'élève à 2,8/5 (en baisse par rapport à l'année passée). Cet écart entre la notation de JCDecaux et la moyenne du secteur est très marqué sur tous les critères de notation ESG : Environnement (1,9/5 pour le secteur vs. 5/5 pour JCDecaux), Social (2,4/5 pour le secteur vs. 4,3/5 pour JCDecaux) et Gouvernance (3,8/5 pour le secteur vs. 4,7/5 pour JCDecaux).

Chiffre d'affaires Croissance Croissance ajusté du 1er 2021 (m€) 2020 (m€) publiée organique(a) trimestre Mobilier Urbain 223,8 325,5 -31,3 % -30,8 % Transport 151,6 281,7 -46,2 % -42,7 % Affichage 78,9 116,3 -32,1 % -25,7 % Total 454,3 723,6 -37,2 % -34,6 %

a. A périmètre et taux de change constants

Merci de noter que les commentaires ci-dessous, relatifs aux zones géographiques, concernent l'évolution du chiffre d'affaires organique.

MOBILIER URBAIN

Le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre est en baisse de -31,3 % à 223,8 millions d'euros (-30,8 % en organique). L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni),l'Asie-Pacifique, le Reste du Monde et l'Amérique du Nord affichent une baisse à deux chiffres, toujours affectés par les restrictions de déplacements. Le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord ont été les régions les plus touchées. La plupart des régions ont souffert de mesures de confinement plus strictes par rapport au premier trimestre 2020 et au quatrième trimestre 2020, en particulier au Royaume-Uni et dans le Reste de l'Europe.

Le chiffre d'affaires publicitaire ajusté du premier trimestre, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain, est en baisse de -34,2 % en organique par rapport au premier trimestre 2020.

TRANSPORT

Le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre est en baisse de -46,2 % à 151,6 millions d'euros (-42,7 % en organique), reflétant une baisse significative du trafic de passagers aériens et, dans une moindre mesure, des usagers des transports en commun en raison de la pandémie de la Covid-19. L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni) enregistre une baisse à deux chiffres par rapport au premier trimestre 2020, période à laquelle cette région n'était pas encore totalement impactée par la pandémie de la Covid-19.L'Asie-Pacifique est en baisse mais connaît un rebond significatif à deux chiffres en Chine Continentale, stimulé par les audiences domestiques qui ont presque retrouvé leur niveau d'avant crise de la Covid-19. L'Amérique du Nord est en baisse, affectée également par le non-renouvellement du contrat avec les aéroports de New York. Le Reste du Monde enregistre une baisse, toujours impacté par les restrictions liées aux voyages internationaux.

AFFICHAGE

Le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre est en baisse de -32,1 % à 78,9 millions d'euros (-25,7 % en organique). L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni), le Reste du Monde et l'Amérique du Nord affichent une baisse à deux chiffres tandis que l'Asie-Pacifique a enregistré une amélioration séquentielle avec une baisse du chiffre d'affaires à un chiffre.

l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2021, Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

La baisse de -34,6 % de notre chiffre d'affaires organique enregistrée au premier trimestre 2021 a été moins importante que prévue grâce à une croissance à deux chiffres en Chine Continentale, mais notre activité est toutefois restée très affectée par la pandémie de la Covid-19. Le Mobilier Urbain et l'Affichage ont souffert de restrictions de déplacements persistantes à travers le monde, tandis que les Transports sont restés particulièrement impactés par un trafic aérien international quasi-inexistant et un taux de fréquentation des transports publics bien inférieur à celui d'avant la pandémie. Le chiffre d'affaires digital représente 21,5 % du chiffre d'affaires du Groupe à fin mars 2021.

Le Mobilier Urbain et l'Affichage ont été touchés par des mesures de confinement plus strictes qu'au premier trimestre 2020 introduites dans certains grands pays, tels que les États-Unis, le Royaume- Uni et l'Allemagne, qui n'avaient décrété un confinement qu'à la fin du mois de mars 2020. Dans les Transports, indépendamment du non-renouvellement du contrat avec les aéroports de New York, l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni ont été les régions les plus touchées sur la période. Comme

