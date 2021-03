JCDecaux : Mika redonne des couleurs à Paris

Pour raviver la ville, Mika a voulu redonner des couleurs à Paris... Accompagné de sa sœur Paloma, il a eu l'idée de partir à la recherche d'une soixantaine d'artistes pour habiller pendant quelques semaines les espaces d'affichage de la capitale avec des œuvres inédites. Avec la complicité d'Olivier Gabet, directeur du Musée des Arts Décoratifs, ils ont finalement donné carte blanche à 9 artistes. Chef d'orchestre de ce projet artistique collectif réalisé en un temps record, Mika s'est prêté au jeu en signant lui-même une affiche en collaboration avec sa sœur Yasmine Penniman. Aurélia DURAND, Laurindo FELICIANO, Ugo GATTONI, Annick KAMGANG, Marie MOHANNA, Lamia ZIADE, Alexandre Benjamin NAVET, Lamarche-Ovize et Rosa Maria UNDA SOUKI : ils renouent tous avec la longue tradition des affiches artistiques de la Belle Époque, dans les pas de Toulouse-Lautrec ou Mucha. Grâce à la générosité de JCDecaux et de la Ville de Paris qui ont tout de suite adhéré à l'idée de Mika, ces affiches seront exposées sur les mâts-drapeaux et les colonnes Morris de JCDecaux, et sur les espaces d'affichage de la ville faisant de Paris une galerie éphémère à ciel ouvert.JCDecaux, N°1 mondial de la communication extérieure, est aujourd'hui présent dans plus de 80 pays et 3 890 villes de plus de 10 000 habitants. Depuis plus de 55 ans, les produits de JCDecaux sont considérés comme la référence en matière d'innovation, de qualité, d'esthétique et de fonctionnalité. Grâce au savoir-faire de ses collaborateurs, les services proposés par le Groupe, notamment pour l'entretien et la maintenance, sont reconnus mondialement par les villes, les autorités aéroportuaires et de transports, ainsi que les annonceurs. JCDecaux est aujourd'hui le seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de la communication extérieure et à en développer toutes les activités : mobilier urbain, publicité dans les transports et affichage grand format. A l'heure des villes intelligentes, JCDecaux se positionne pour en être l'un des acteurs majeurs et participe d'ores et déjà à l'émergence d'une ville connectée toujours plus humaine, ouverte et durable.

