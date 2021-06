JCDecaux : Rémi Grisard est nommé Responsable des Relations Investisseurs et de la Communication Financière de JCDecaux

Rémi Grisard est nommé Responsable des Relations Investisseurs et de la Communication Financière de JCDecaux

Paris, le 17 juin 2021 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que Rémi Grisard a rejoint JCDecaux comme Responsable des Relations Investisseurs et de la Communication Financière de JCDecaux le 15 juin 2021.

Rémi Grisard a débuté sa carrière en 2009 à la Société Générale, au sein de l’Inspection Générale, un service chargé de mener des missions de management des risques et des revues stratégiques en France et à l’international pour le compte de la direction générale.

En 2013, Rémi Grisard rejoint les équipes Strategy and Corporate development au sein de la Banque de Financement et d’Investissement – Asset & Wealth Management de la Société Générale où il participe à la définition du plan stratégique et aux opérations de corporate development.

Depuis, 2016, Rémi Grisard était Analyste au sein de l’équipe Equity Research de Société Générale Corporate and Investment Banking en charge du secteur Média & Internet, où il couvrait notamment les valeurs Adevinta, M6, Mediaset Espana, Mediaset Italia, Mediawan et Scout24.

Rémi Grisard, 36 ans, est diplômé de l’ESSEC.

Basé à notre siège dans les Yvelines (Plaisir), Rémi Grisard est rattaché à David Bourg, Directeur Général Finance, Administration et Systèmes d’information du Groupe.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2020 : 2 312m€

Une présence dans 3 670 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 840 millions de personnes dans plus de 80 pays

10 230 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (4,6/5) et CDP (A Leadership), et a obtenu la note triple A du MSCI pour la 4 ème année consécutive

année consécutive 964 760 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (489 500 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 156 aéroports et 249 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (329 790 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (129 970 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (615 530 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 590 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (66 120 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 500 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 350 faces publicitaires)





Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 79 35 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

