JCDecaux : lance Empreinte 360, le premier calculateur d'empreinte environnementale, économique et sociale de ses campagnes en France

Afin d'encourager une dynamique collective au service de la transition écologique, de la transformation économique et de la cohésion sociale, JCDecaux a souhaité mettre à la disposition des collectivités, des annonceurs et de leurs agences un outil de calcul 360 pour qu'ils connaissent l'impact environnemental, économique et social de leurs campagnes. Pour concevoir cet outil de mesure, JCDecaux a été accompagné par UTOPIES, première agence indépendante et think-tank français sur l'accompagnement des entreprises et des marques qui placent le développement durable au cœur de leur stratégie et experte de la mesure d'impact global. JCDecaux s'est également entouré d'organismes de certification pour apporter aux villes, aux annonceurs et à leurs agences la mesure la plus exhaustive, pertinente et transparente possible. Au-delà de l'aspect environnemental, Empreinte 360 est le seul calculateur du marché à prendre en compte les dimensions inédites que sont les mesures d'empreinte économique et sociale des campagnes affichées sur le média JCDecaux.

Le calculateur s'appliquera aux dispositifs OOH et DOOH suivants, représentant près de 90% de l'activité de JCDecaux en France :

Mobiliers urbains 2m 2 (Abribus, Mupi, mâts drapeaux, kiosques) ;

(Abribus, Mupi, mâts drapeaux, kiosques) ; Mobilier urbains rétroéclairés 8m 2 ;

; Colonnes ;

Digital Urbain et Digital en aéroport ;

Toiles événementielles.



L'Empreinte carbone , exprimée en émissions de CO2 ;

, exprimée en émissions de CO2 ; L'Empreinte eau , exprimée en m 3 ;

, exprimée en m ; L'Empreinte sociale , exprimée en nombre d'ETP (Équivalent Temps Plein) soutenus dans l'économie Française ;

, exprimée en nombre d'ETP (Équivalent Temps Plein) soutenus dans l'économie Française ; L'Empreinte économique, exprimée en euros générés au sein de l'économie nationale.



La mesure d'impact intègrera toutes les étapes de la diffusion d'une campagne, une fois celle-ci confiée aux équipes de JCDecaux : de l'élaboration des réseaux jusqu'au désaffichage en passant par l'impression des affiches, l'expédition et l'affichage. Ainsi, à la demande de l'annonceur, JCDecaux lui communiquera un bilan complet afin de restituer une synthèse macroéconomique de l'impact de sa campagne (ou de son plan de campagne) sur la base de 4 indicateurs clés :Par ailleurs, dans une volonté d'informer, de sensibiliser et de responsabiliser ses clients, JCDecaux pourra leur suggérer des pistes complémentaires en vue de réduire encore davantage leur impact sur l'environnement, notamment lors de l'étape de production des campagnes (impression, encres, production, taille de fichier pour le digital…).

JCDecaux est depuis toujours un média engagé pour les villes et les territoires, pour l'emploi et le Fabriqué en France, pour l'environnement et le vivre-ensemble, pour les annonceurs et leurs marques. Inventeur de l'Abribus publicitaire et pionnier du vélo en libre-service, JCDecaux contribue à améliorer durablement la vie en ville pour tous les utilisateurs de l'espace public. Le Groupe innove en permanence depuis sa création pour poursuivre la réduction de son empreinte environnementale avec notamment des mobiliers éco-conçus, le choix du 100% énergies renouvelables ou encore sa contribution à la neutralité carbone à l'échelle de ses activités en France fin 2021. Fort de ses actions engagées de longue date, JCDecaux en France a d'ailleurs réduit de 55 % ses émissions de gaz à effet de serre entre 2017 et 2020*. Attaché à la conception et à la fabrication de ses mobiliers dans l'Hexagone en animateur d'une chaine de valeur de PME et de startups, JCDecaux participe activement à soutenir l'emploi, l'activité et l'inclusion dans les territoires. La démarche durable de JCDecaux est également reconnue par les agences de notation extra-financière : à la suite de la note de 4,6/5 dans l'indice FTSE4Good de FTSE Russell et de son maintien au niveau « A Leadership » au sein du CDP Climate Change, JCDecaux a obtenu, pour la quatrième année consécutive, la note maximale AAA du classement Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) de l'agence de notation Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Élisabeth Laville, fondatrice d'UTOPIES, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir accompagné JCDecaux à la création de cet outil 360 qui correspond à notre approche holistique du développement durable : une vision multi-indicateurs qui consolide empreinte socio-économique, carbone et eau. Ce calculateur, qui apporte des indicateurs concrets sur les supports publicitaires, est un premier pas nécessaire pour accompagner à terme des objectifs de réduction voire des réflexions sur l'impact des produits mis en avant. En mesurant l'impact des campagnes, nous contribuons aux réflexions actuelles sur le rôle et l'utilité de la publicité et des produits mis en avant, que nous alimentons par ailleurs par nos travaux avec JCDecaux sur le Brand Urbanism, concept qui vise à repenser le rôle positif des marques dans la ville. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « JCDecaux est un acteur responsable, depuis sa création et pour toujours. Au cœur de notre stratégie, notre approche holistique du développement durable est exigeante : elle vise à concilier enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Le lancement d'Empreinte 360 marque une étape supplémentaire dans notre engagement, réaffirmant notre volonté de transparence et de contribution à une dynamique collective en faveur de l'environnement et de l'aménagement des territoires. Ce calculateur permettra d'informer, de sensibiliser et d'accompagner nos clients annonceurs et leurs agences ainsi que les collectivités locales afin qu'ils disposent d'une vision de l'impact à 360° de leurs campagnes. La communication extérieure des marques et des villes que nous animons est un levier indispensable de la transition indissociablement écologique, sociétale et économique. Média de confiance, proche de ses publics, JCDecaux veut, à travers ce nouveau service, démontrer l'utilité et l'efficacité de son média pour les territoires et leur population, et continuer à s'inscrire dans une démarche de sensibilisation de son écosystème pour un monde plus durable. »

*scopes 1 et 2 approche market-based