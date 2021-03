JCDecaux : repousse les limites de la scénographie urbaine pour Cartier

Plus d'un siècle après son ouverture en 1899 par Louis Cartier lui-même, l'édifice iconique du 13, Rue de la Paix écrit une nouvelle page de son histoire. Situé au cœur du quartier de la haute joaillerie, l'Hôtel particulier abritant la plus ancienne boutique de la Maison, entre dans un programme de rénovation de grande envergure. Désireuse de faire de la durée du chantier l'occasion de s'adresser autrement tant à ses clients qu'aux nombreux passants de la Rue de la Paix, Cartier a demandé à JCDecaux de concevoir une mise en scène qui marque les esprits et suscite l'émotion.

Durant près d'un an ce ne sont pas moins de 100 personnes qui ont imaginé puis réalisé, sur site et en atelier, ce dispositif composé notamment d'une palissade entièrement habillée d'huisseries en bois peintes en noir, d'un espace de déambulation de plus de 25m de haut et de trois vitrines animées et mises en lumière.

Aux côtés de l'équipe JCDecaux dédiée aux habillages événementiels, de très nombreux métiers et savoir-faire, architectes, artistes, scénographes, ingénieurs, alpinistes, maquettistes, sculpteurs, ferronniers d'art, peintres ou encore électriciens- ont apporté leur pierre à l'édifice.

Profondément attachée à son histoire, Cartier a souhaité que l'ensemble des habillages reprenne fidèlement les détails de la façade de l'immeuble. Sur proposition de JCDecaux, la Maison a opté pour des décors exceptionnels dont un claustra monumental doré reprenant le monogramme Cartier dans l'esprit d'un moucharabieh, ou encore un passage couvert immersif entraînant les passants dans l'univers magique de la marque à la panthère.



Une toile de plus de 500m² habillant le passage couvert ;

28 fenêtres décoratives sur-mesure comprenant chacune un encadrement couleur pierre, un balcon, un garde-corps « monogramme » en acier doré et un store rouge aux couleurs de la marque ;

3 rangées de corniches fidèles à la façade ;

Plus de 400m² de panneaux façon marbre pour reproduire la boutique en trompe-l'œil ;

3 vitrines décoratives animées et mises en lumière ;

Plus de 50 éléments de décors faits main incluant des haut-de-colonnes, écussons, bas-de-colonnes, logos et autres surfaces d'expression ;

Une rangée de lanternes d'époque pour sublimer l'immersion historique ;

4 caissons rétroéclairés afin d'orienter de nuit les clients de la marque ;

La reproduction intégrale de la porte iconique du 13 Rue de la Paix avec ses nombreux détails ;

Près de 150m d'huisseries en bois peintes en noir pour sublimer la palissade.

Cette réalisation est également une prouesse technique. En moins de 10 jours, JCDecaux et les sous-traitants ont conçu et installé :A l'issue du chantier, les décors s'inscriront dans un processus de développement durable hautement exigeant, via un reconditionnement ou un recyclage à 100%., a déclaré : « Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Cartier et du formidable travail de nos équipes. En repoussant les limites de la scénographie urbaine sur le flagship mythique de la plus grande Maison de haute joaillerie mondiale, JCDecaux démontre son savoir-faire pluridisciplinaire et sa capacité unique d'embellir la ville en accompagnant les marques et magnifiant leur image à l'occasion de leurs projets de rénovation. »Avec des emplacements prestigieux et géographiquement stratégiques, l'ensemble des habillages événementiels de JCDecaux Artvertising offre aux marques des atouts majeurs pour mettre en valeur leur image, et aux artistes une surface d'expression hors normes