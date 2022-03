JCDecaux : nette amélioration des résultats

JCDecaux a fortement réduit sa perte nette en 2021. Cette dernière ressort en effet à 14,5 millions d'euros contre 604,5 millions en 2020. Le résultat d’exploitation ajusté, avant charges de dépréciation est ressorti à 16,3 millions contre une perte de 352,9 millions un an plus plus tôt. La marge opérationnelle ajustée s'est établie à 422,3 millions d’euros, en hausse de 198%. Le chiffre d’affaires ajusté a augmenté de 18,7% à 2,7446 milliards d’euros. En organique, la croissance atteint 18,5%. Le cash-flow disponible ajusté a atteint 211,5 millions d’euros, en hausse de 49,6 millions.



JCDecau, qui ne versera pas de dividende cette année, prévoit une croissance organique de ses ventes supérieure à 40% au premier trimestre 2022.