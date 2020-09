JCDecaux : participe à une exposition sur le design à Lille

07/09/2020 | 16:06

Le groupe JCDecaux annonce ce lundi que cinq de ses mobiliers seront exposés dans le cadre de Lille Métropole 2020 Capitale Mondiale du Design.



Ceux-ci entreront dans le cadre de l'exposition 'Designer(s) du Design', l'une des quatre principales expositions proposées au public du 9 septembre au 15 novembre 2020.



'Depuis plus de 55 ans, JCDecaux conçoit, au-delà de beaux objets, des mobiliers urbains qui facilitent durablement la vie en ville. Son devoir vis-à-vis des usagers de l'espace public est d'apporter au quotidien un service utile, confortable et ergonomique, mais aussi de garantir un entretien et une maintenance de qualité dans la durée', commente le groupe.



