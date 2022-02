JCDecaux : placement obligataire de 500 millions d'euros

JCDecaux annonce avoir placé ce lundi 500 millions d'euros d'obligations à huit ans, à échéance 7 février 2030. La marge a été fixée à 135 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,625%.



Sursouscrite plus de trois fois, cette nouvelle émission 'témoigne à la fois de la qualité de la signature de JCDecaux et de la confiance des investisseurs dans la capacité de rebond et dans le potentiel de croissance du groupe'.



'Le produit de cette émission sera dédié aux besoins généraux du groupe et au refinancement de dettes existantes. Avec cette opération, JCDecaux poursuit la gestion dynamique de son bilan', ajoute le spécialiste français de la communication extérieure.



