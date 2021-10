JCDecaux : record mensuel pour le service Vélo'v à Lyon

JCDecaux, qui opère 5000 Vélo'v sur le territoire du Grand Lyon (soit le plus grand parc de vélo en libre service après Paris), annonce que le mois de septembre 2021 s'est avéré le meilleur jamais enregistré depuis la création de Vélo'v en 2005, avec 1 144 228 locations, soit +8,15 % de plus que le précédent record mensuel (septembre 2020).



L'industriel annonce par ailleurs que le déploiement de 80 stations supplémentaires s'est achevé le 1er octobre 2021, portant le nombre total de stations à 428.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.