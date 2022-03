JCDecaux réduit nettement ses pertes en 2021, mais le covid a continué de peser

Après une ouverture en hausse, le titre JCDecaux s'est rapidement retourné pour évoluer désormais dans le rouge: il perd en effet 2,67% à 20,44 euros, malgré la publication de résultats annuels en nette amélioration. La perte s'est notamment fortement réduite en 2021, passant de 604,5 millions d'euros lors de l'exercice précédent à 14,5 millions l'an passé, en raison de moindres dépréciations d'actifs et charges liées à la crise du covid. L'exercice n'a également subi aucune perte de valeur des goodwill.



Le spécialiste de la communication extérieure a également dévoilé une marge opérationnelle ajustée de 422,3 millions d'euros, en hausse de 198%, largement au-dessus du consensus (383 millions d'euros) et des attentes d'UBS (400 millions).



Dans le Mobilier Urbain, elle s'est élevée à 323,4 millions d'euros (+178,1%), représentant 22,5% du chiffres d'affaires (+960 points de base). Elle est ressortie légèrement sous les anticipations: 331 millions d'euros pour UBS et 325 millions pour le consensus.



Dans le Transport et l'Affichage, la marge opérationnelle ajustée s'est établie respectivement à 58,2 millions d'euros (+55,6%) et 40,7 millions (+47%), représentant 6,6% (+630 points de base) et 9,5% (+1120 points de base) du chiffre d'affaires. Les deux ont fait mieux qu'anticipé par les analystes.



Enfin, le chiffre d'affaires ajusté, déjà connu, a augmenté de 18,7% à 2,7446 milliards d'euros. En organique, la croissance a atteint 18,5%.



Par ailleurs, comme en 2021, JCDecaux, ne prévoit pas de verser de dividende en 2022. Le groupe s'attend en outre à une croissance organique de ses ventes supérieure à 40% au premier trimestre.



Concernant la guerre en Ukraine, JCDecaux précise ne plus avoir aucune activité en Russie depuis la vente de sa participation de 25% dans Russ Outdoor en 2020. Et le chiffre d'affaires en Ukraine représentait environ 0,1% du chiffre d'affaires du groupe au quatrième trimestre 2021.