JCDecaux réduit sa perte au premier semestre et se veut optimiste

Paris (awp/afp) - Le géant français de l'affichage JCDecaux a réduit sa perte nette au premier semestre à 161,3 millions d'euros, contre 254,9 millions au plus fort de la pandémie de Covid-19. Le groupe table sur un décollage au 3e trimestre de son activité, repartie à la hausse au premier semestre.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 2,69% à 994,4 millions d'euros. "Alors que le premier trimestre a été fortement impacté par d'importantes restrictions de mobilité dans le monde entier, au second trimestre nos activités Mobilier Urbain et Affichage ont connu un fort rebond avec le retour de niveaux d'audience conséquents en ville à la suite de la levée progressive des mesures de confinement", a commenté le président du directoire et co-directeur général Jean-François Decaux.

Selon lui, le second trimestre a été "meilleur qu'attendu, à +80,2% de croissance organique (à périmètre et taux de change constants, NDLR) grâce à une forte reprise de l'activité mobilier urbain dans toutes nos régions et plus particulièrement en Europe."

En revanche, l'activité de publicité dans les lieux de transport, notamment les aéroports, reste très affectée en raison d'un "trafic aérien international quasi-inexistant", sauf en Chine où elle affiche une "croissance à deux chiffres" grâce au retour à la normale du trafic aérien domestique.

JCDecaux prévoit désormais pour le troisième trimestre une croissance de son chiffre d'affaires organique ajusté (l'indicateur privilégié par le groupe) supérieure à +20%, "à condition que les restrictions de mobilité ne soient pas significativement renforcées". "Nous considérons que nous sommes bien placés pour bénéficier du rebond", estime Jean-François Decaux, cité dans le communiqué.

Sur le semestre, le groupe qui a fortement réduit ses coûts par rapport à l'avant-crise et supprimé les dividendes pour la deuxième année consécutive, a maintenu sa dette nette "quasiment stable sur un an à environ 1,2 milliard d'euros à fin juin 2021". Dans le détail et à données constantes, l'activité Mobilier urbain a progressé sur le semestre de 17,2%, tandis que les activités Transports et Affichage ont chuté respectivement de 16,5% et 10,9%.

afp/vj