JCDecaux : remporte le contrat de communication extérieure digitale de Manchester

Paris, le 23 novembre 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui qu’à la suite d’un appel d’offres, sa filiale JCDecaux Royaume-Uni a remporté un contrat publicitaire de dix ans attribué par la ville de Manchester pour diffuser des contenus digitaux sur 86 mobiliers urbains pour l’information (MUPIs), équipés de 172 écrans, en centre-ville. JCDecaux soutiendra également plusieurs importantes initiatives environnementales et communautaires de Manchester.

Manchester (plus de 550 000 habitants) est la deuxième région économique du Royaume-Uni après Londres. Bénéficiant d’une remarquable réputation comme centre d’excellence pour les entreprises et les commerces, la ville est aussi reconnue pour ses secteurs numérique et informatique ainsi que financier, et pour ses universités. Par ailleurs, Manchester a été élue “la ville britannique où il fait le mieux vivre” (source : The Economist, 2019).

JCDecaux assurera le développement, la maintenance et la commercialisation des espaces publicitaires digitaux de 86 MUPIs (172 écrans), situés notamment à Piccadilly, Deansgate, Market Street, King Street, Portland Street et Northern Quarter. Leur installation débutera au second semestre 2021.

Chaque MUPI diffusera à la fois de la publicité commerciale et des messages d’utilité publique sur deux écrans digitaux de 86 pouces, à la pointe de la technologie. Conçus spécifiquement pour Manchester, les MUPIs arboreront les logos du conseil municipal de Manchester et l’emblématique abeille de la ville. Ils seront alimentés par de l’énergie renouvelable et entretenus par des équipes techniques dotées de véhicules électriques, afin de limiter les émissions de carbone.

JCDecaux va créer un fonds communautaire pour soutenir d’importantes initiatives sociales dans la ville. En partenariat avec l’association Manchester City of Trees, JCDecaux plantera cinq arbres par MUPI installé. Le fonds communautaire soutiendra l’initiative A bed every night (« Un lit toutes les nuits ») du Greater Manchester Mayor’s Charity afin que les sans-abris trouvent un toit où dormir. JCDecaux s’est également engagé à proposer des contrats d’apprentissage et des stages pour aider les étudiants et les personnes sans emploi.

Conseiller Nigel Murphy, chef adjoint du conseil municipal de Manchester, a déclaré : « Nous saluons le choix de JCDecaux comme un des partenaires médias de la ville à l’issue un processus rigoureux et face à des candidatures de grande qualité. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour implanter une infrastructure moderne et de nouveaux écrans digitaux en centre-ville. Présent depuis de nombreuses années à Manchester, JCDecaux a démontré sa très bonne compréhension de notre vision, ainsi que sa volonté de soutenir notre travail en prenant part à plusieurs projets à impact environnemental et social – incluant notre engagement de neutralité carbone d’ici 2038. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « JCDecaux est très fier d'avoir remporté cet important contrat de la ville de Manchester. Nous nous réjouissons de poursuivre notre relation après plus de 22 années de collaboration et sommes impatients de développer plus encore notre partenariat. Ce nouveau mobilier urbain digital haut de gamme soutiendra les importantes initiatives communautaires et environnementales de Manchester, démontrant la capacité des écrans sur le domaine public à améliorer la qualité de vie en ville. Les MUPIs permettront à la ville de Manchester d’atteindre ses objectifs de développement durable et de communication, tout en offrant une visibilité exceptionnelle aux marques nationales et locales au coeur de cette métropole dynamique et résolument tournée vers l’avenir. »

