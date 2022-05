JCDecaux remporte le contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire à Dresde, en Allemagne, pour une durée de 15 ans, avec un engagement fort en matière de développement durable

Paris, le 9 mai 2022 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), le numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui que sa filiale allemande Wall a remporté le contrat exclusif de mobilier urbain à Dresde, la capitale de la Saxe, pour 15 ans. Effectif à compter du 1er janvier 2023, cet accord s’inscrit dans la continuité du partenariat initié en 1991.

Ce contrat porte sur l’installation et l’entretien de 850 abribus et jusqu’à 450 Mobiliers Urbains pour l’Information (MUPI) sur pied, dont 70 écrans digitaux dans le centre-ville très fréquenté de Dresde.

Stephan Kühn, maire adjoint pour le développement urbain, la construction, les transports et les propriétés municipales de la ville-capitale de Dresde, a déclaré : « En renouvelant notre partenariat avec Wall GmbH, nous nous réjouissons d’avoir choisi un partenaire performant en matière de droits publicitaires et d’abris voyageurs à Dresde. Pour la réattribution du contrat, nous avons accordé une place particulière au développement durable et à la protection de l’environnement. Notre partenaire s’engagera ainsi à répondre à de nombreuses exigences concernant les matériaux utilisés pour les abribus, l’alimentation électrique, la protection des oiseaux et l’utilisation de détergents. »

Daniel Hofer, Directeur Général Allemagne, Autriche, Europe Centrale et Orientale, et Asie Centrale de JCDecaux, a déclaré : « Dresde est un hub économique important dans le sud-est de l’Allemagne et une destination touristique prisée attirant plus de deux millions de visiteurs chaque année. Nous sommes très heureux de poursuivre ce partenariat à long terme avec la ville de Dresde, qui a commencé dans le début des années 90 après la chute du mur de Berlin, avec un engagement fort en matière de développement durable. Ce contrat nous permet de poursuivre avec efficacité notre stratégie de renforcement des réseaux publicitaires premium et de services utiles aux usagers, dans les plus grandes villes allemandes, offrant ainsi des opportunités publicitaires uniques et qualitatives à nos clients. »

