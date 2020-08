JCDecaux remporte un contrat d’une durée de 20 ans pour l’exploitation de 140 horloges digitales dans la ville de Campinas au Brésil

Paris, le 25 août 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui avoir remporté, à la suite d’un appel d’offres, le contrat de mobilier urbain de la ville de Campinas (plus de 1,2 millions d’habitants), la troisième municipalité la plus peuplée de l’État de São Paulo, pour une durée de 20 ans.

Ce contrat exclusif porte sur la conception, l’installation, la gestion, la maintenance et l’exploitation publicitaire de 140 horloges digitales, qui offriront des solutions créatives et personnalisées pour répondre à la demande publicitaire locale.

Le contrat prévoit de remplacer les 21 unités existantes et d’installer 119 nouvelles horloges digitales l’an prochain. Situées dans les quartiers les plus emblématiques et sur les principales avenues de Campinas, elles apporteront aux habitants et visiteurs une source d’information innovante.

Le design des horloges est signé par l’architecte brésilien Carlos Bratke. Outre l’affichage publicitaire, elles diffuseront l’heure, la température et des informations locales importantes. Déjà très appréciées à São Paulo, les horloges digitales fournissent un service utile qui facilite le quotidien des citadins. Selon l’étude Data Folha, 84 % des citoyens approuvent les horloges digitales, 93 % apprécient leur design et 88 % considèrent que les informations diffusées sont très utiles.

Conformément à l’engagement de JCDecaux de proposer des produits et services durables, les horloges sont constituées de matériaux 100 % recyclables. Leur cycle de vie s’étend jusqu’à la fin du contrat, évitant ainsi tout gaspillage. Elles sont également équipées de la dernière technologie d’éclairage par LED, qui réduit la consommation d’énergie de 60 %.

Ce nouveau contrat renforce la forte position du Groupe dans l’exploitation de mobilier urbain au Brésil. Il conforte également sa capacité à développer des innovations qui répondent efficacement aux besoins des villes et de leurs habitants. Surnommée la « Silicon Valley brésilienne », Campinas est considérée comme le centre de l’innovation du pays et offre un environnement propice à la recherche et à l’entrepreneuriat.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir été choisis pour fournir les horloges digitales de la ville de Campinas, un espace d'innovation, parfaitement adapté pour accueillir nos nouvelles solutions de communication extérieure. Les horloges ont été conçues pour s’inscrire dans le quotidien des citoyens de Campinas. Leur design et leur technologie s’intègreront naturellement dans l’environnement urbain. Elles offriront, par ailleurs, aux marques, aux annonceurs locaux et nationaux une visibilité inédite à fort impact. Forts de ce contrat qui permet également à JCDecaux de renforcer sa position de N°1 du mobilier urbain au Brésil, nous continuerons à développer les technologies les plus innovantes, toujours à la recherche de concepts créatifs et durables, pour le plus grand bénéfice des villes, des citoyens, des annonceurs et de leurs marques. »

