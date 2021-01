JCDecaux : reprend des couleurs, les avis des analystes

Le titre reprend quelques couleurs aujourd'hui avec un gain de près de 2% après avoir enregistré un repli d'environ 11% sur une semaine. Le titre conserve un gain de près de 13% sur 3 mois.



Berenberg dégrade aujourd'hui sa recommandation de 'achat' à 'conserver' sur le titre du spécialiste de la communication en extérieur JCDecaux, avec un objectif de cours de 18 euros, dans une note plus générale sur le secteur des médias.



'2021 ne ressemble pas à 'l'année de reprise' que nous avions initialement prévue pour le secteur des médias, mais à un hybride qui devrait faire figure de période d'échauffement pour une année 2022 plus normalisée', estime le broker dans le résumé de sa note.



UBS dégrade son opinion sur le titre JCDecaux, passant de ' neutre ' à ' vente ' et réduit son objectif de cours de 15 à 14.5 euros.



Le broker indique que malgré la hausse du cours de l'action ces trois derniers mois, le renouvellement des restrictions de mobilité pèse sur le titre.



L'analyste précise que ses prévisions sont désormais 20 % inférieures au consensus.



Oddo a maintenu dans sa dernière analyse sa recommandation neutre sur le titre et a abaissé son objectif de cours, passant de 16,5 à 15,5 euros.



Les résultats publiés sur le 3ème trimestre 2020 par JCDecaux étaient ' légèrement inférieurs ' aux attentes exprimées par Oddo. L'analyste tablait en effet sur un recul des ventes de 33 % alors qu'il a atteint 38 % en organique.



Par ailleurs, dans un contexte d'incertitude lié à la pandémie, ' le groupe n'a communiqué aucune guidance ', relève le broker qui estime ' probable ' que ' la situation se soit tendue en novembre et décembre '.



Rappelons que JCDecaux a annoncé un chiffre d'affaires ajusté de 5641,2 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, en recul de 37,9 % en organique (-41,5 % en publié). Au terme des neuf premiers mois de l'année, la tendance est globalement similaire avec une contraction du CA de 39,9 % en organique.



