JCDecaux : signe l'un de ses plus gros contrats en Australie

JCDecaux annonce avoir remporté l'un des plus importants contrats de communication extérieure en Australie.



En effet, SydneyTrains a choisi JCDecaux comme partenaire publicitaire principal dans ses halls et sur ses quais, pour une durée maximale de 10 ans.



JCDecaux prévoit ainsi d'investir dans la modernisation des 1500 dispositifs du réseau de communication extérieure de SydneyTrains à New South Wales, afin d'accompagner les voyageurs dans toutes les étapes de leurs déplacements, depuis le hall jusqu'au quai, et de doubler la présence digitale de JCDecaux sur les routes de New South Wales.



Il est prévu que le contrat débute le 1er décembre2021 avec des nouvelles implantations prévus à compter du 1er janvier.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.