Journée mondiale de l'environnement du 5 juin 2021 : JCDecaux, partenaire de Justdiggit, association œuvrant pour la revégétalisation de l'Afrique, met à disposition gracieuse ses écrans digitaux et mobiliers d'affichage dans 13 pays d'Afri

Journée mondiale de l’environnement du 5 juin 2021 : JCDecaux, partenaire de Justdiggit, association œuvrant pour la revégétalisation de l’Afrique, met à disposition gracieuse ses écrans digitaux et mobiliers d’affichage dans 13 pays d’Afrique et 7 pays d’Europe

Paris, le 4 juin 2021 – A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement du 5 juin 2021 et du lancement du « UN Decade », appel des Nations Unies à tous les pays du monde à s’unir pour protéger et restaurer les écosystèmes, JCDecaux poursuit son engagement auprès de Justdiggit, association de reforestation en Afrique.

JCDecaux, partenaire depuis 2014 de Justdiggit :

diffusera gracieusement dans 13 pays africains (Afrique du Sud, Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Tanzanie, Gabon, Côte d’Ivoire, Zambie, Cameroun, Ouganda et Madagascar) des messages digitaux et offrira des faces sur ses mobiliers d’affichage dans 6 pays (Afrique du Sud, Ouganda, Tanzanie, Cameroun, Gabon et Côte d’Ivoire).

communiquera à titre gracieux dans 7 pays européens, dont toute la France et 6 capitales européennes (Londres, Berlin, Rome, Madrid, Bruxelles, Dublin). « UN Decade » et Justdiggit diffuseront leurs spots sur plus de 500 écrans digitaux JCDecaux, les formats allant de 2m² à des dispositifs iconiques tel que le Kensington à Londres (270 m²). La période de diffusion est d’une semaine par ville entre juin et juillet 2021.

Fondée aux Pays-Bas en 2010 et avec des bureaux à Nairobi et Amsterdam, Justdiggit a pour mission de revégétaliser l'Afrique au cours des 10 prochaines années, avec l’aide de 350 millions d'agriculteurs. L’association travaille avec de petites équipes locales et un vaste réseau de partenaires locaux et internationaux et de très nombreux bénévoles sur place.

Dans le cadre de la Climate Week qui a eue lieu à New York en septembre 2019, JCDecaux a réaffirmé son engagement à lutter contre le réchauffement climatique en devenant le premier groupe de communication extérieure à rejoindre le RE100. Cette initiative de l’ONG The Climate Group, en partenariat avec le CDP (organisation à but non lucratif visant à étudier l’impact des principales entreprises mondiales cotées en bourse sur le changement climatique), réunit des entreprises à travers le monde qui se mobilisent en faveur d’une production d’électricité 100% renouvelable. A cette occasion, JCDecaux a exposé une affiche de l'artiste danois Per Arnoldi sur une sélection de 40 sites de JCDecaux à New York, dans les quartiers de Manhattan, de Brooklyn et du Queens, et a diffusé une version animée de l’affiche dans 12 de ses abribus digitaux situés autour du bâtiment de l’ONU. Retrouvez ici la video de Jean-François Decaux présentant les initiatives de JCDecaux pour lutter contre le réchauffement climatique :

https://www.youtube.com/watch?v=o1ZRJqEuKHE&t=3s

Wessel van Eeden, Directeur Marketing et Communication de Justdiggit, a déclaré : « JCDecaux est l’un des principaux partenaires de Justdiggit. En soutien à l’initiative « UN Decade » pour la restauration des écosystèmes, qui débute ce vendredi 4 juin, ensemble, nous allons montrer à des millions de personnes à travers l’Afrique et l’Europe que les solutions fondées sur la nature représentent 37 % de la réponse au changement climatique. Ensemble, nous inspirerons les communautés agricoles et urbaines pour mettre en œuvre une solution simple : la restauration de notre belle planète. Comme l’a exprimé si sagement Monsieur David Attenborough, « La crise climatique est désormais un défi de communication. » Nous connaissons les problèmes et les solutions pour y remédier ; il ne nous reste plus qu’à nous employer, ces dix prochaines années, à passer de la parole aux actes. Nous ne pourrions être plus fiers de notre partenariat. JCDecaux est un véritable leader en matière de développement durable à bien des égards, et nous sommes impatients de reverdir ensemble le cœur des habitants et les terres dégradées d’Afrique. »

Jean-François Decaux et Jean-Charles Decaux, Co-Directeurs Généraux de JCDecaux, ont déclaré : « Cette journée mondiale de l’environnement et le début de la Décénnie des Nations Unies sont l’occasion pour JCDecaux de réaffirmer ses forts engagements en faveur de la planète. JCDecaux s’est toujours donné comme l’une de ses priorités stratégiques, dans l’ensemble de ses pays, la constante réduction de ses impacts environnementaux à travers notamment la couverture de ses consommations électriques par de l’électricité d’origine renouvelable et l’atténuation de ses émissions de gaz à effet de serre, engagements reconnus depuis nombre d’années par les principaux indices de référence*. JCDecaux s’engage auprès de Justdiggit, association de reforestation en Afrique, en offrant des espaces sur ses écrans digitaux et sur ses mobiliers d’affichage dans 7 pays d’Europe et 13 pays d’Afrique. Cette journée est aussi marquée par le « UN Decade », appel des Nations Unies à tous les pays du monde à s’unir pour protéger et restaurer les écosystèmes, appel auquel participe JCDecaux en diffusant leur vidéo de lancement sur ses écrans. La Décennie des Nations Unies se déroulera de 2021 à 2030, date cible d’atteinte des objectifs de développement durable et dernière chance, selon les scientifiques, d’éviter des changements climatiques catastrophiques. Partenaire de Justdiggit, qui œuvre de façon remarquable en Afrique, en ayant déjà restauré 60 000 hectares de terres sèches et dégradées et en ramenant plus de 6 millions d'arbres en deux ans et demi, JCDecaux est très fier de contribuer à sensibiliser un maximum de personnes à la protection et à la restauration des écosystèmes, qui permettront d’améliorer les conditions de vie des populations, lutter contre les effets du changement climatique et mettre fin à la perte de biodiversité, prouvant ainsi de manière concrète l’impact positif de notre média, la communication extérieure. Comme le dit si bien Justdiggit : c'est la décennie de l'action. Creusons et rafraîchissons la planète ensemble ! »

* JCDecaux a de nouveau été reconnu en 2020 pour son engagement et son leadership en matière de lutte contre le changement climatique avec son maintien au niveau « A Leadership » du CDP, une notation de 5/5 sur les critères environnementaux de l’indice extra-financier FTSE4Good, et de 10/10 sur le critère environnement (Emissions Carbone) du MSCI.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2020 : 2 312m€

Une présence dans 3 670 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 840 millions de personnes dans plus de 80 pays

10 230 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (4,6/5) et CDP (A Leadership), et a obtenu la note triple A du MSCI pour la 4 ème année consécutive

année consécutive 964 760 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (489 500 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 156 aéroports et 249 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (329 790 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (129 970 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (615 530 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 590 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (66 120 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 500 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 350 faces publicitaires)





