Journée mondiale pour le vélo : JCDecaux s’engage depuis près de 20 ans pour favoriser la mobilité douce

Paris, le 2 juin 2022 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure et pionnier du vélo en libre-service depuis 2003, profite de la Journée mondiale pour le vélo pour rappeler ses actions en faveur de la mobilité douce.

Véritable complément aux transports en commun, les vélos en libre-service (VLS) contribuent par nature à l’atténuation du changement climatique et à l’amélioration de la qualité de vie en ville. Dès le début des années 2000, JCDecaux entend démocratiser ce service et opère aujourd’hui plus de 25 000 vélos dans 10 pays et 73 villes, avec une présence particulièrement développée en France. Par son action depuis près de 20 ans, JCDecaux a contribué à faire évoluer les comportements et à développer la mobilité douce à travers le monde.

Partenaire de confiance des collectivités dans la promotion des déplacements intermodaux, JCDecaux met tout son savoir-faire et sa force d’innovation au service des villes et des citoyens pour répondre aux enjeux de la mobilité. Plus de 753 millions de trajets ont été effectués depuis 2003 avec les vélos en libre-service opérés par JCDecaux.

Ce succès s’appuie sur plusieurs facteurs, qui font la force du modèle de « mobilité douce » par JCDecaux :

la capacité de JCDecaux à développer des dispositifs en partenariat avec les villes, dans le cadre de marchés publics,

une offre de vélos mécaniques et/ou à assistance électrique innovants, robustes et éprouvés sur l'espace public,

une gamme étendue de services (vélos en libre-service, location longue durée, vélos adaptés, solutions de stationnement…),

une expérience client omnicanale qui permet à chaque utilisateur de piloter son utilisation du VLS depuis son smartphone,

des expertises 100% internalisées, pour une évolutivité permanente de nos systèmes et une maîtrise totale de la chaîne de valeur, depuis l'application jusqu'au garde-boue,

des services VLS basés sur un système de stations et points d'attache individuels, pour une expérience utilisateur fiable et optimisée,

une approche experte et responsable des opérations liées aux services de VLS (nettoyage à l'eau de pluie, recyclage, flottes de véhicules zéro émissions),

des opérations liées aux services de VLS (nettoyage à l’eau de pluie, recyclage, flottes de véhicules zéro émissions), l’excellence des opérations de régulation, de maintenance et d’entretien, notamment par l’exploitation de la data et la prédictibilité, au service de la disponibilité des vélos pour les utilisateurs, ainsi que de leur sécurité.

A l’écoute des villes et des citoyens, JCDecaux continue d’imaginer l’avenir du vélo partagé pour enrichir l’expérience des habitants des villes et faciliter leurs déplacements au quotidien : vélos inclusifs, vélos cargos, stations autonomes et solaires, Mobility as a Service (MaaS – permettant, comme à Mulhouse, de proposer sur une même plateforme la totalité des mobilités disponibles sur un territoire), réservation de vélos à l’avance, remise de vélos en « supercapacité » à Lyon pour restituer un Vélo’v à côté des stations pleines par le biais d’un verrou électronique…

Grâce à la qualité de service mise en œuvre par JCDecaux, le vélo en libre-service opéré par le Groupe enregistre en France en 2021, un taux de satisfaction moyen supérieur à 92% (satisfaction à l’égard du service, la facilité d’usage, la qualité de la maintenance, la régulation ou encore le niveau de recommandation).

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « A l’heure où nous venons de révéler notre nouvelle feuille de route stratégique RSE à horizon 2030, nous sommes fiers d’avoir ouvert la voie à la mobilité douce urbaine partagée il y a près de 20 ans. En ligne avec le modèle économique du Groupe, nous nous réjouissons de pouvoir financer nos réseaux de vélos par le mobilier urbain publicitaire afin de maintenir des coûts d’abonnement et d’utilisation les plus bas possibles sans impacter les contribuables. Les différents records d’abonnements et de locations que nous avons enregistrés à travers le monde confirment l’adoption du vélo comme mode de déplacement pérenne pour les trajets du quotidien. Aux côtés de ses villes partenaires, JCDecaux a développé une expérience, un savoir-faire et un niveau de maintenance inégalés dans la gestion des flottes de vélos en libre-service. Je remercie chaleureusement nos équipes qui s’engagent chaque jour à apporter un service d’excellence aux utilisateurs et dessinent le futur du vélo en libre-service pour une meilleure qualité de vie en ville. »

Le VLS par JCDecaux en quelques chiffres

19 ans d’expérience internationale

+25 000 vélos mis à disposition dans 73 villes et 10 pays

335 064 abonnés longue-durée et 1 189 818 utilisateurs occasionnels en 2021 dans le monde

+753 millions de trajets effectués depuis 2003, soit 40 millions de trajets par an en moyenne

Vélo’v (Lyon) : plus de 77 000 abonnés et 9,1 millions de locations en 2021, records absolus depuis le déploiement du service en 2005

Des performances élevées à l’international en 2021 : 1 047 068 locations à Ljubljana en Slovénie (+34,74% vs 2020), 812 202 locations à Luxembourg (+41,55% vs 2020), 3 509 700 locations à Valence en Espagne (+23,31% vs 2020)

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), FTSE4Good (4,2/5), MSCI (AAA) et classé Or par EcoVadis 1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)



(a) Chiffre d’affaires ajusté



Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 35 68 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

