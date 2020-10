L'afficheur JC Decaux débarqué des aéroports de New York

Paris (awp/afp) - Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a perdu un prestigieux contrat, celui qui le liait depuis plus de 30 ans avec les quatre aéroports de New York et du New Jersey, a-t-il annoncé jeudi soir.

"JCDecaux SA, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce qu'à la suite d'un appel d'offres, son contrat publicitaire avec les quatre aéroports de New York et du New Jersey, John F. Kennedy, LaGuardia, Newark Liberty et Stewart, n'a pas été renouvelé", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Détenteur du contrat avec la PANYNJ (Port authority of New York and New Jersey) depuis plus de trente ans, JCDecaux est fier des programmes médias qu'il a déployé avec succès au cours de ces trois décennies", a-t-il ajouté, sans préciser le montant de ce contrat ni les conséquences de ce revers pour ses comptes.

Soulignant que "des mesures sanitaires strictes continuent de limiter la circulation des passagers dans les aéroports" et la "baisse historique du trafic aérien", le groupe constate que ces "incertitudes économiques conduisent les entreprises à réagir immédiatement en réduisant leurs dépenses publicitaires à une échelle sans précédent".

"Actuellement, les passagers provenant de plus de quarante États américains font l'objet de restrictions de voyage à l'entrée du territoire de New York ou du New Jersey, et sont soumis à une interdiction de déplacement international de grande ampleur", ajoute le groupe.

Le groupe, qui revendique le statut de "leader mondial de la publicité en aéroport", indique rester "profondément attaché à ce canal de communication extérieure", mais "ne poursuivra pas un contrat qui n'était pas justifié financièrement compte tenu du contexte actuel".

afp/rp