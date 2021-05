La pandémie a continué de peser sur l'activité JCDecaux au 1er trimestre

Paris (awp/afp) - Les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont continué de peser sur l'activité de JCDecaux au premier trimestre, le chiffre d'affaires du géant français de l'affichage publicitaire s'affichant en baisse de 37,2%, à 454 millions d'euros, selon un communiqué publié mardi.

Ce chiffre est supérieur aux prévisions de l'agence Bloomberg qui tablait sur 403 millions d'euros.

En données organiques, le repli de l'activité lors des trois premiers mois de l'année s'établit à 34,6%: cette "baisse a été moins importante que prévue grâce à une croissance à deux chiffres en Chine continentale, mais notre activité est toutefois restée très affectée par la pandémie de la Covid-19", a commenté Jean-Charles Decaux, président du directoire et codirecteur général du groupe, cité dans le communiqué.

Il souligne que l'activité Mobilier urbain et Affichage a "souffert de restrictions de déplacements persistantes à travers le monde", tandis que les Transports "sont restés particulièrement impactés par un trafic aérien international quasi-inexistant et un taux de fréquentation des transports publics bien inférieur à celui d'avant la pandémie".

Concernant le deuxième trimestre, "compte tenu du recul historique de 63,4% de notre chiffre d'affaires organique l'an dernier, nous prévoyons désormais une croissance du chiffre d'affaires organique ajusté supérieure à 60% sous l'effet, comme nous l'avions anticipé, d'un fort rebond publicitaire en Mobilier urbain et en Affichage", précise le groupe.

JCDecaux indique ainsi que ces activités "commencent à bénéficier d'un retour des audiences urbaines à un niveau d'avant la pandémie de la Covid-19 grâce à l'accélération des campagnes de vaccination et la fin des confinements" dans de nombreuses zones géographiques.

De leur côté, les activités Transports "restent affectées par des chiffres de trafic faibles, à l'exception du trafic domestique en Chine continentale", détaille le groupe.

Évoquant "un contexte qui restera difficile et compte tenu d'une inévitable incertitude quant au rythme de la reprise", JCDecaux indique qu'il va "continuer" à se "concentrer" sur "la maîtrise des coûts et la préservation de la trésorerie, y compris mais sans s'y limiter, par le biais de l'allégement des loyers et redevances, d'une baisse des investissements et d'un contrôle strict du besoin en fonds de roulement".

En 2020, le groupe était tombé pour la première fois dans le rouge avec une chute de 40% de son chiffre d'affaires et une perte nette de 605 millions d'euros.

afp/rp