JCDecaux : Barclays relève sa recommandation

Barclays relève sa recommandation sur JCDecaux de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours porté de 16 à 27,5 euros, au lendemain de l'annonce du chiffre d'affaires 2022 du groupe de communication extérieure.



S'il se reconnait 'en retard sur le retournement du titre (en hausse de 83% par rapport à son plus bas du 29 septembre)', le broker pense qu'il reste beaucoup de potentiel de hausse, et affiche des prévisions au-dessus des consensus d'EBITDA et de BPA pour 2023.



'JCDecaux pourrait faire face à un ralentissement macroéconomique en Europe et aux États-Unis, mais les vents favorables de la Chine et des aéroports liés à la Covid signifient qu'il devrait encore bien croître en 2023', estime-t-il.



