JCDecaux : Barclays reste à 'pondérer en ligne'

Barclays a renouvelé vendredi sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre JCDecaux, avec un objectif de cours maintenu à 16 euros.



Dans une note intitulée 'Le jour où la Chine déconfinera', l'intermédiaire dit avoir relevé ses prévisions de résultats sur le géant de la communication extérieure suite à des performances de troisième trimestre et des perspectives pour quatrième 'un brin meilleures que prévu'.



'Decaux est désormais bon marché (avec un PER de 12x à horizon 2024) et intègre maintenant à 93% le scénario d'une récession', souligne le professionnel.



'Cela peut sembler séduisant, mais faire l'achat de valeurs cycliques dans le secteur des médias avant d'éventuelles révisions à la baisse des estimations du marché n'a pas fonctionné par le passé', rappelle-t-il.



Le groupe pourrait certes éviter ce genre de dégradations l'an prochain au cas où la Chine devait réouvrir son économie, conclut Barclays, mais la situation demeure pour l'instant difficile à anticiper.



