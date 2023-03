JCDECAUX : A suivre aujourd'hui

JCDecaux a dévoilé un résultat net part du groupe de 132,1 millions d’euros en 2022 contre une perte de 14,5 millions d'euros en 2021. La marge opérationnelle ajustée a augmenté de 42,8% à 602,9 millions d’euros. Elle représente 18,2 % du chiffre d’affaires, en amélioration de 280 points de base sur un an. Après investissements, le cash-flow disponible ajusté s’élève à 43,2 millions d’euros. Les comptes du groupe ont bénéficié du dynamique de l'activité.



En croissance de 20,8%, le chiffre d'affaires, qui a déjà été publié, est ressorti à 3,3 milliards d'euros. Le spécialiste de la communication extérieure affiche une croissance interne de 16,6%.



Aucun dividende n'a été versé en 2022 afin de renforcer la liquidité, le bilan et la flexibilité financière du groupe.

Afin de continuer à optimiser sa " capacité à saisir de futures opportunités d'investissement organique et externe ciblées ", JCdecaux proposera à l'Assemblée générale qui se tiendra le 16 mai prochain, de ne pas verser de dividendes en 2023.



S'agissant de ses perspectives, le groupe cible une croissance organique du chiffre d'affaires ajusté au premier trimestre 2023 d'environ 2,5 %. Cet objectif comprend " une baisse à deux chiffres du chiffre d'affaires en Chine où nous commençons à observer un point d'inflexion à partir du mois de mars marqué par un retour à la normale de la mobilité " a précisé Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.