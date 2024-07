JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de support se répartit comme suit : - mobilier urbain (51,5% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 630 196 faces publicitaires commercialisées à fin 2023), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ; - moyens et terminaux de transport (34,5% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 153 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2023, le groupe commercialise 319 081 faces publicitaires ; - panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (14% ; n° 1 européen) : 85 743 faces publicitaires vendues. La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,8%), Royaume Uni (10%), Europe (29,6%), Asie Pacifique (21,5%), Amérique du Nord (8%) et autres (13,1%).