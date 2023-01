JCDECAUX : Télécharger (405 Kb)

JCDecaux devient partenaire officiel du « Fonds Conjoint des Nations Unies pour les ODD » (Objectifs de Développement Durable), confortant ainsi son rôle de média utile et durable

Paris, le 24 janvier 2023 - JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce la signature d'un partenariat stratégique mondial avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) afin de soutenir le

Fonds Conjoint des Nations Unies pour les ODD », un Fonds destiné à accélérer le développement des Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers le monde.

Au contact de plus de 850 millions de personnes quotidiennement et fidèle à sa mission d'améliorer durablement la qualité de vie pour le plus grand nombre de citoyens, JCDecaux pratique et promeut la communication extérieure responsable et agit en faveur des Grandes Causes depuis sa création, en offrant à de nombreuses associations et ONG locales ou internationales se mobilisant en faveur des ODD, des campagnes sur ses mobiliers urbains et dispositifs publicitaires.

Promouvoir une communication extérieure responsable est l'un des six engagements de la Stratégie RSE à horizon 2030 dévoilée en mai dernier par JCDecaux, impliquant notamment que depuis 2022, les filiales du Groupe s'engagent à appliquer sa Charte de Déontologie de la Communication Extérieure et à soutenir un ou plusieurs ODD des Nations Unies.

Ces 17 objectifs, définis en 2015 et adoptés par l'ensemble des Etats membres de l'ONU, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté et assurer la prospérité de chacun tout en protégeant la planète. Universels, inclusifs et interconnectés, ils appellent à l'action de tous pour être atteints d'ici à 2030 et reposent sur 5 grands principes (les 5 Ps) : Populations, Planète, Prospérité, Paix et Partenariats. Depuis 2015 et sous l'impulsion des Nations Unies, de nombreux gouvernements ont déjà pris des mesures en faveur des ODD, faisant ainsi reculer la part de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté ainsi que le taux de mortalité lié à des maladies non-transmissibles. Les 8 prochaines années vont être déterminantes pour faire de l'ensemble des ODD une réalité et bâtir un avenir meilleur pour chaque être humain. La réalisation de ces objectifs repose sur la coopération mondiale impulsée par les Nations Unies. JCDecaux, à travers son partenariat avec le Fonds Conjoint pour les ODD, s'engage à faire de la communication extérieure un levier déterminant pour la promotion des ODD.

Après avoir signé en novembre 2015 le Pacte Mondial des Nations Unies, JCDecaux poursuit, avec ce nouvel accord, son engagement en faveur des droits de l'Homme et s'engage pour une politique concrète de soutien aux Grandes Causes à travers le monde.

Lisa Kurbiel, Cheffe du Secrétariat du Fonds Conjoint des Nations Unies pour les ODD, a déclaré : « Nous sommes honorés du partenariat entre le Fonds Conjoint des Nations Unies pour les ODD et JCDecaux, car il va permettre d'ancrer le développement durable au cœur de la publicité. Les médias sont essentiels pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable et jouent un rôle majeur dans la promotion des objectifs sociétaux de lutte contre les changements climatiques, d'égalité des sexes et de réduction des inégalités. Ce formidable partenariat nous permet de devenir des acteurs du changement. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous nous réjouissons de ce partenariat solide et ambitieux noué avec le Fonds Conjoint des Nations Unies pour les Objectifs de Développement Durable (ODD), qui va bénéficier à de très nombreuses causes dans le monde autour de la santé, la