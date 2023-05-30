Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. JCDECAUX SE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    DEC   FR0000077919

JCDECAUX SE

(DEC)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:00 30/05/2023
18.22 EUR   +0.50%
22:56Affichage publicitaire: JCDecaux rachète Clear Channel en Italie et en Espagne
AW
22:17JCDecaux annonce le rachat de Clear Channel en Italie et Espagne
RE
22:12JCDecaux annonce le rachat de Clear Channel en Italie et en Espagne
GL
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

JCDecaux annonce le rachat de Clear Channel en Italie et Espagne

30/05/2023 | 22:17
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

30 mai (Reuters) - JCDecaux SE:

* ANNONCE LE RACHAT DE CLEAR CHANNEL EN ITALIE ET EN ESPAGNE

* LE MONTANT DE L'ACQUISITION (AVANT PRISE EN COMPTE DES POSITIONS DE TRÉSORERIE/DETTE NETTE) DE CLEAR CHANNEL ITALIE EST DE 15,1 MILLIONS D'EUROS ET CELUI DE CLEAR CHANNEL ESPAGNE EST DE 60 MILLIONS D'EUROS

* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EN ITALIE SE FERA MERCREDI POUR UN PRIX PAYÉ DE 9,3 MILLIONS D'EUROS, APRÈS PRISE EN COMPTE DES AJUSTEMENTS DE DETTE NETTE ET DE BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT ESTIMÉS (Rédaction de Paris)


© Reuters 2023
Toute l'actualité sur JCDECAUX SE
22:56Affichage publicitaire: JCDecaux rachète Clear Channel en Italie ..
AW
22:17JCDecaux annonce le rachat de Clear Channel en Italie et Espagne
RE
22:12JCDecaux annonce le rachat de Clear Channel en Italie et en Espagne
GL
25/05Nvidia fait sauter la banque
ZB
25/05Avis d'analystes du jour : Sartorius Stedim Biotech, Soitec, bi..
ZB
25/05JCDECAUX : JP Morgan reste pessimiste
ZD
16/05Jcdecaux : Assemblée Générale de JCDecaux SE du 16 mai 2023
GL
16/05JCDECAUX SE : Compte-rendu de l'Assemblée générale
CO
12/05Les actions reprennent du terrain en Europe, mais pas à Wall Stree..
RE
12/05Point marchés-Les actions reprennent du terrain en Europe, mais pas à Wall Street
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur JCDECAUX SE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2023 3 528 M 3 782 M -
Résultat net 2023 140 M 150 M -
Dette nette 2023 865 M 927 M -
PER 2023 27,6x
Rendement 2023 1,76%
Capitalisation 3 877 M 4 156 M -
VE / CA 2023 1,34x
VE / CA 2024 1,19x
Nbr Employés 10 687
Flottant 29,9%
Graphique JCDECAUX SE
Durée : Période :
JCDECAUX SE : Graphique analyse technique JCDECAUX SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique JCDECAUX SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 12
Dernier Cours de Clôture 18,13 €
Objectif de cours Moyen 20,87 €
Ecart / Objectif Moyen 15,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-François Decaux Chairman-Executive Board & Co-CEO
Jean-Charles Decaux Co-Chief Executive Officer
Stéphane Prigent Financial Controller
David Bourg Chief Financial & Administrative Officer
Gérard Jacques Degonse Independent Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
JCDECAUX SE2.31%4 132
PUBLICIS GROUPE SA18.28%18 766
OMNICOM GROUP., INC.10.27%17 946
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.13.21%14 557
360 SECURITY TECHNOLOGY INC.117.74%13 219
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.-2.10%13 168
-40% : nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
S'abonner
fermer