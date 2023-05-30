JCDecaux annonce le rachat de Clear Channel en Italie et Espagne

30 mai (Reuters) - JCDecaux SE:
* ANNONCE LE RACHAT DE CLEAR CHANNEL EN ITALIE ET EN ESPAGNE
* LE MONTANT DE L'ACQUISITION (AVANT PRISE EN COMPTE DES
POSITIONS
DE TRÉSORERIE/DETTE NETTE) DE CLEAR CHANNEL ITALIE EST DE 15,1
MILLIONS D'EUROS ET CELUI DE CLEAR CHANNEL ESPAGNE EST DE 60
MILLIONS D'EUROS
* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EN ITALIE SE FERA
MERCREDI
POUR UN PRIX PAYÉ DE 9,3 MILLIONS D'EUROS, APRÈS PRISE EN COMPTE
DES AJUSTEMENTS DE DETTE NETTE ET DE BESOINS EN FONDS DE
ROULEMENT ESTIMÉS
(Rédaction de Paris)