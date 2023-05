JCDecaux annonce le rachat de Clear Channel en Italie et en Espagne

Paris, le 30 mai 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce la signature d’un accord avec Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. pour le rachat de ses activités en Italie et en Espagne. Ces opérations sont conduites de manière indépendante et répondent à des opportunités de marché différentes. Le montant de l’acquisition (avant prise en compte des positions de trésorerie/dette nette) de Clear Channel Italie est de 15,1 millions d’euros et celui de Clear Channel Espagne est de 60,0 millions d’euros, soit 6,7 fois l’EBITDA des 12 derniers mois à fin mars 2023 combiné des deux pays, avant prise en compte des synergies.

La finalisation de la transaction en Italie se fera demain pour un prix payé de 9,3 millions d’euros, après prise en compte des ajustements de dette nette et de besoins en fonds de roulement estimés, celle de l’Espagne devrait intervenir en 2024, après l’obtention des autorisations réglementaires.

Ces acquisitions vont compléter la présence de JCDecaux en Italie et en Espagne et permettront de répondre toujours mieux aux attentes de ses clients et mandants, dans un contexte de digitalisation de la communication extérieure. Dans chacun de ces pays, Clear Channel dispose d’un réseau national couvrant tout le territoire et opère sur plusieurs segments de la communication extérieure.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Ces deux rachats, menés de manière indépendante, s’inscrivent dans la stratégie de croissance externe sélective de JCDecaux. L’acquisition de Clear Channel en Italie et en Espagne (soumise aux conditions réglementaires espagnoles) vient compléter la présence de JCDecaux sur des territoires historiques pour notre Groupe et qui participent à son dynamisme et à son développement. Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre notre alliance en Italie avec la famille Du Chène de Vère conclue il y a 20 ans et cette acquisition de CCI va nous permettre de faire grandir IGPDecaux dans un marché très actif. Les équipes de JCDecaux et de Clear Channel sauront combiner le meilleur de leurs atouts pour répondre aux attentes des annonceurs, des villes et des citoyens, en vue de développer un media toujours plus utile et durable. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2022 : 3 317 m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 040 132 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 573 villes de plus de 10 000 habitants

11 200 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (604 536 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 205 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (333 620 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (101 976 faces publicitaires dans le monde)

N°1 de la communication extérieure en Europe (654 957 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (170 973 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (129 305 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 198 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (19 371 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté





