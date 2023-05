JCDecaux : décroche en Bourse en raison de prévisions décevantes

JCDecaux accuse l'une des plus fortes baisses du SBF 120, trébuchant de 4,10% à 18,24 euros. Le spécialiste de la communication extérieure a pourtant dévoilé une amélioration de son chiffre d'affaires du premier trimestre, ressortant en hausse de 5,6 % à 721,3 millions d’euros et progressant de 5% en organique. Le chiffre d'affaires digital (DOOH) a gagné 13,3 % en publiée et de 13,6% en organique, atteignant 31,2 % du chiffre d'affaires du groupe comparé à 29,1 % au premier trimestre 2022.



Le groupe table sur une croissance de son chiffre d'affaires ajusté au deuxième trimestre d'environ 9% en données comparables, quand le consensus attendait 11%.



Le chiffre d'affaires du Mobilier Urbain a augmenté de 4,1% en organique à 364,3 millions d'euros sur le trimestre tandis que le Transport a connu une croissance organique de 7,9% à 254 millions d'euros.



"Nous constatons des signes de reprise encourageants en Chine alors que la mobilité domestique est revenue à un niveau normal, ce qui nous permet de prévoir une forte croissance à deux chiffres au second trimestre", a détaillé JCDecaux.



Mais la croissance en Chine sera également affectée par le non-renouvellement d'un contrat sur le terminal 2 international de l'aéroport de Guangzhou (Canton) "ainsi que par notre décision mutuelle de mettre fin à notre joint-venture avec le métro de Canton".



"Malgré les pertes de contrats en Chine, les signes de reprise sont encourageants avec un retour à la normale de la mobilité domestique, conduisant à une forte croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en glissement annuel au troisième trimestre", souligne UBS, qui reste à l'achat sur le titre et dont l'objectif de cours est maintenu à 24 euros.