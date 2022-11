PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le numéro un mondial de l'affichage publicitaire JCDecaux a publié jeudi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, soutenu notamment par la reprise du trafic aérien.

Le chiffre d'affaires ajusté du groupe s'est établi à 808,4 millions d'euros pour le trimestre achevé à la fin septembre, contre 706,5 millions d'euros un an plus tôt. A taux de change et périmètre constants, il est ressorti en hausse de 9%.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires trimestriel de 756 millions d'euros. JCDecaux visait quant à lui une croissance organique de l'ordre de 7%.

"Toutes les zones géographiques ont connu une croissance organique positive au troisième trimestre 2022, à l'exception de l'Asie-Pacifique qui est restée stable par rapport au troisième trimestre 2021 [...] Le rebond a été particulièrement fort en Amérique du Nord et dans le Reste du Monde, en ligne avec la forte reprise du trafic aérien dans ces zones géographiques", a souligné le groupe dans un communiqué.

En Chine, le groupe a été pénalisé par les restrictions sanitaires et de déplacements dans plusieurs grandes villes du pays. La croissance organique du groupe sur l'ensemble des autres marchés s'est élevée à 15,5% au troisième trimestre.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 2,28 milliards d'euros, en augmentation de 27,6% en donnés publiées et de 22,8% à taux de change et périmètre constants.

Pour le quatrième trimestre en cours, JCDecaux anticipe une croissance organique d'environ 3% "malgré la poursuite des restrictions de mobilité en Chine", a indiqué le groupe dans un communiqué.

