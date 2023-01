JCDecaux en haut de l'affiche malgré les restrictions en Chine

JCDecaux (+4,62% à 22,18 euros) a fait part d'une croissance de 20,8% de son chiffre d'affaires 2022, s'élevant sur l'année à 3,3 milliards d'euros. Le spécialiste de la communication extérieure, qui affiche une croissance interne de 16,6%, a été soutenu par «une dynamique commerciale toujours forte», selon un communiqué. Le chiffre d'affaires "digital", via la communication extérieure digitale (DOOH), a progressé de 41,1% sur l'année, atteignant un niveau record de 31,4% des recettes du groupe.



Les restrictions de mobilité en Chine en raison de l'épidémie de Covid-19, notamment la publicité dans les gares et aéroports, ont toutefois pénalisé l'activité.



Dans ce secteur, la Chine "a connu la pire année en termes de mobilité depuis le début de la pandémie", selon le communiqué.



L'activité du groupe à périmètre et taux de change constant a progressé dans toutes les régions du monde (+12% en France, +46% en Amérique du Nord, +26% au Royaume-Uni), à l'exception de la zone Asie-Pacifique qui voit ses recettes diminuer de plus de 2%.



JCDecaux annoncera ses anticipations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023 à l'occasion de la publication des résultats annuels 2022, le 9 mars prochain.



JCDecaux bénéficie aussi du soutien de Barclays, qui a relevé sa recommandation de Pondération en ligne à Surpondérer avec un objectif de cours relevé de 16 euros à 27,50 euros.