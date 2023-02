JCDecaux : étend son partenariat avec l'aéroport indien de Bangalore

JCDecaux a annoncé que sa filiale JCDecaux Inde, détenue à 100% par JCDecaux, a remporté, à la suite d’un appel d’offres, le contrat portant sur l’exclusivité de la publicité dans les espaces intérieurs et extérieurs de l’aéroport international Kempegowda de Bangalore pour 12 ans. Le groupe opère depuis son ouverture en 2008 les espaces publicitaires du Terminal 1 de l'aéroport de Bangalore, faisant figure de pionnier par le déploiement notamment d'écrans digitaux pour la toute première fois dans un aéroport indien.



Le nouveau contrat étend la présence de JCDecaux au Terminal 2, qui a ouvert récemment. Selon des études de marché, l'aéroport de Bangalore devrait accueillir jusqu'à 80 millions de passagers par an au cours de la décennie (vs 33,7 millions en 2019 et 10 millions en 2008), consolidant ainsi sa position de plateforme aéroportuaire mondiale.