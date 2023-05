JCDecaux fait mieux que prévu au premier trimestre, grâce au numérique

Paris (awp/afp) - Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 6,9% à 672 millions d'euros, dépassant ainsi ses attentes, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires ajusté - l'indicateur d'activité privilégié par le groupe - s'est élevé sur la période à 721,3 millions d'euros, en hausse de 5,6%.

"Cette performance (...) repose sur une forte croissance du chiffre d'affaires digital, une accélération de la croissance tout au long du trimestre et, comme prévu, un point d'inflexion observé à partir du mois de mars en Chine", a déclaré Jean-Charles Decaux, président du directoire et codirecteur général du groupe, cité dans le communiqué.

Pour le deuxième trimestre, le groupe prévoit une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constant "d'environ 9%", en comptant sur la poursuite de la reprise des activités en Chine où il attend une croissance "à deux chiffres".

"Partant d'un niveau d'activité historiquement bas, le chiffre d'affaires en Chine s'est amélioré tout au long du trimestre à la suite de la levée des restrictions de mobilité (destinées à lutter contre le Covid, ndlr) fin 2022", selon M. Decaux.

La croissance des recettes dans le pays reste toutefois affectée par les vols internationaux réduits depuis et vers la Chine, et la fin des contrats dans le métro et un terminal de l'aéroport de Canton, signale JCDecaux.

Le titre du groupe avait plongé de plus de 11% en Bourse après la présentation en mars de ses résultats annuels 2022, lors de laquelle il avait annoncé un ralentissement à venir de sa croissance et renoncé à verser un dividende à ses actionnaires.

Finalement, il a profité lors du trimestre d'une hausse de 13% des recettes issues de ses panneaux numériques, qui atteignent 31% du chiffre d'affaires total. L'activité est portée par les "ventes publicitaires programmatiques", c'est-à-dire vendues de manière automatisée.

Par activité, la publicité sur le mobilier urbain a enregistré une croissance de 4,8%, dépassant son niveau précédent la crise sanitaire. Les recettes issues de l'affichage sur panneaux extérieurs ont progressé de 2,4%, et le transport (publicité dans les gares, métro et aéroports) a augmenté de 8,1%.

