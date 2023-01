JCDecaux: l'activité progresse de 20% en 2022, la Chine en retrait

Paris (awp/afp) - Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a continué en 2022 d'enregistrer un fort rebond mais les restrictions de mobilité en Chine pèsent toujours lourdement sur son activité, a-t-il annoncé jeudi.

Le chiffre d'affaires ajusté, l'indicateur privilégié par l'entreprise, s'élève sur l'année à 3,3 milliards d'euros, en hausse de 20,8%, grâce aux investissements dans les panneaux numériques et à "une dynamique commerciale toujours forte", selon un communiqué.

Grâce à ces panneaux et à la vente automatisée de publicité via des plateformes technologiques, le "chiffre d'affaires digital" a progressé de 41,1% sur l'année, et "atteint un niveau record de 31,4%" des recettes du groupe, se félicite le président du directoire et co-directeur général Jean-Charles Decaux.

L'activité reste toutefois largement affectée par les restrictions de mobilité en Chine en raison de l'épidémie de Covid-19, notamment la publicité dans les gares et aéroports.

Dans ce secteur, la Chine "a connu la pire année en termes de mobilité depuis le début de la pandémie", selon le communiqué. Et le quatrième trimestre a également été l'un des plus faibles de la période, a relevé M. Decaux.

Sur l'année, le groupe voit son activité à périmètre et taux de change constant progresser dans toutes les régions du monde (+12% en France, +46% en Amérique du nord, +26% au Royaume-Uni), à l'exception de la zone Asie-Pacifique qui voit ses recettes diminuer de plus de 2%.

Malgré cette difficulté, le transport a progressé de 15% en données constantes à 1 milliard d'euros, "reflétant la forte reprise du transport aérien, notamment aux États-Unis et au Moyen-Orient et le rebond des transports en commun".

Le chiffre d'affaires ajusté sur le mobilier urbain (notamment les abribus) a augmenté de 19% à 1,7 milliard d'euros, supérieur à son niveau de 2019, et l'affichage sur panneaux extérieurs a bondi de 14% à 494 millions d'euros.

Le groupe doit publier ses résultats annuels le 9 mars.

afp/rp