JCDecaux : rachat de la société Pisoni

JCDecaux annonce le rachat par sa filiale JCDecaux France de la société Pisoni, acteur français du mobilier urbain et de l'affichage dans le Sud de la France.Cette entreprise exploite aujourd'hui 4 306 faces sur l'Arc méditerranéen, dont 2 066 faces en Mobilier Urbain dans le cadre de concessions publiques (48% du parc) et 2 240 faces en affichage grand format sur le domaine privé (52% du parc).Pisoni est une société de référence dans le Sud de la France, zone qui connaît un dynamisme économique supérieur à la moyenne française et bénéficie d'un fort trafic touristique. Ses actifs sont implantés dans six départements - les Alpes-Maritimes, l'Hérault, le Var, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence - et elle dispose de quatre agences locales réparties à Mouans-Sartoux, Six-Fours, Saint-Jean-de-Védas et Valence.