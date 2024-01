JCDecaux remporte la concession publicitaire exclusive de l’aéroport international de Shenzhen Bao’an en Chine

Paris, le 30 janvier 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que JCDecaux Chine a remporté un contrat publicitaire exclusif avec l'aéroport international de Shenzhen Bao'an, à l'issue d'un appel d'offres.

Ce nouveau contrat, effectif au 1er février 2024, étend la présence de JCDecaux dans les aéroports chinois en assurant une forte présence dans la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, l’une des plus dynamiques du monde, qui compte plus de 86 millions d’habitants.

S’appuyant sur environ 400 dispositifs publicitaires existants, ce nouveau partenariat vise les plus hauts standards internationaux en matière de publicité en aéroport. JCDecaux investira dans de nouveaux écrans géants digitaux iconiques, la data et les logiciels, pour accompagner la transformation digitale de l’aéroport. Cette transformation numérique permettra d’attirer au sein de l’aéroport de nouveaux annonceurs à la recherche d’actifs médias qualitatifs et performants.

JCDecaux vise à offrir aux passagers une expérience enrichie en diffusant le bon message publicitaire au bon endroit, au bon moment. Conformément aux engagements RSE des deux entreprises, le développement durable et la sécurité seront des priorités fortes du contrat, avec des objectifs clairs en matière d’énergie renouvelable, de matériaux recyclables et de gestion des déchets.

Shenzhen est la première zone économique spéciale du pays, créée en 1979. Jeune et dynamique, cette ville a une moyenne d’âge d’environ 32,5 ans en 2020, demeurant en-dessous de la moyenne nationale qui est d'environ 39 ans. Shenzhen est désormais la ville de la High Tech, une agglomération dynamique de plus de 17,5 millions d’habitants, un centre financier et industriel important, qui abrite des entreprises internationales chinoises renommées, telles que Tencent Holdings et BYD.

L’aéroport international de Shenzhen Bao’an est un édifice architectural élégant et moderne, conçu par l’architecte italien Massimiliano Fuksas, qui a été ouvert au public domestique en 1991 et qui est devenu en mai 1993 un aéroport international. Il est depuis 1996 le quatrième plus grand aéroport de Chine avec près de 53 millions de passagers en 2023, dont 51 millions de passagers domestiques.

En Chine, JCDecaux exploite l'aéroport de Hong Kong depuis son ouverture en 1998 et a pris pied sur le continent en 2005 avec les concessions publicitaires des aéroports de Shanghai Hongqiao et Shanghai Pudong. Depuis, JCDecaux opère dans les aéroports de Pékin Capital, Pékin Daxing, Chengdu Shuangliu, Chengdu Tianfu, Chongqing Jiangbei et Macao. La force de notre réseau publicitaire au sein des aéroports de Chine permet ainsi d’offrir aux marques chinoises et internationales les meilleures solutions de communication.

L’aéroport international de Shenzhen Bao’an a déclaré : « Nous sommes très heureux d’établir une coopération stratégique de long terme avec JCDecaux. JCDecaux possède une très grande expérience dans l'exploitation et la gestion d’espaces publicitaires aéroportuaires en Chine et à travers le monde. La coopération entre les deux parties permettra de valoriser l'environnement médiatique de l'aéroport de Shenzhen, tout à la fois international, moderne et intelligent. Parallèlement, elle permettra également à l'aéroport de Shenzhen de créer des espaces publicitaires de très grande qualité, afin d'améliorer l'expérience client et de renforcer l'influence des marques. »

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Alors que le trafic passagers aéroportuaire a quasiment retrouvé son niveau de 2019 à l’échelle mondiale et que la croissance a été particulièrement forte sur les vols intérieurs en Chine (+272 % en novembre 2023 vs novembre 2022*), dépassant son niveau pré-Covid (+112,6 % au Q3 2023 vs Q3 2019**), nous sommes ravis d'avoir été choisis pour la première fois par l'aéroport international de Shenzhen Bao'an. Nous remercions vivement notre futur partenaire pour sa confiance et nous sommes impatients de déployer des dispositifs digitaux de très grande qualité, afin d’améliorer l’expérience des passagers et de maximiser la visibilité des annonceurs et de leurs marques. Nous sommes très fiers de contribuer à la transformation continue de cet aéroport emblématique et de l’accompagner dans sa transition environnementale, par nos actions en matière d’ESG. Pour faire de cette nouvelle collaboration un succès, nous nous appuierons sur notre expertise internationale et notre approche locale, combinées à notre exigence permanente pour la qualité, le design et l'efficacité, qui nous a permis de devenir le premier partenaire des plus grands aéroports dans le monde et en Chine. »

*Source : IATA

** Source : Forward Keys

