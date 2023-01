JCDecaux remporte un contrat de 10 ans avec CCR Metro Bahia pour l’exploitation publicitaire de ses deux lignes de métro à Salvador, renforçant ainsi sa position de leader des médias dans les métros au Brésil

Paris, le 19 janvier 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté un contrat de 10 ans avec CCR Metro Bahia portant sur l’exploitation publicitaire des deux lignes de métro de Salvador (Brésil) : la ligne 1 (rouge) et la ligne 2 (bleue). Ce nouveau partenariat, qui débutera en mars 2023, vient soutenir la stratégie de développement de JCDecaux et renforcer sa position de leader des médias dans les métros au Brésil.

Au cœur de la capitale de l’Etat de Bahia, JCDecaux assurera l’exploitation publicitaire des deux lignes de métro existantes : la ligne 1 (rouge) qui s’étend sur 12 km et comprend huit stations, et la ligne 2 (bleue) qui se déploie sur 19 km et compte 12 stations. Ensemble, les deux lignes relient le centre historique de Salvador aux quartiers en périphérie de la ville, avec au total plus de 530 000 passagers quotidiens. Elles sont également directement connectées à sept gares routières dans lesquelles JCDecaux va opérer.

Les dispositifs publicitaires actuels des lignes 1 et 2 seront désormais gérés par JCDecaux, soit plus de 40 mobiliers digitaux répartis sur l’ensemble des stations, 162 mobiliers analogiques au sein des gares routières ainsi que 520 écrans TV à l’intérieur des rames de métro. Grâce à ce nouveau contrat, JCDecaux touchera au total plus de 7,7 millions de passagers par jour, sur les principales lignes de métro du Brésil.

L’arrivée de JCDecaux dans le métro de Salvador va permettre aux annonceurs de bénéficier d’une toute nouvelle offre digitale comprenant plus de 1 200 faces publicitaires, deux mobiliers Iconic digitaux dans les principales stations, des contenus vidéo courts, engageants et pertinents ainsi que de nouvelles solutions fondées sur les données pour tirer parti de tous les actifs digitaux des lignes 1 et 2. Ce partenariat avec CCR Metro Bahia vise les plus hauts standards internationaux en matière de communication extérieure. Ces ressources viendront renforcer l’offre digitale de l’entreprise et favoriseront le lancement de campagnes DOOH à fort impact, fondées sur des informations pertinentes, permettant aux marques d’accroître les interactions avec les passagers empruntant quotidiennement les lignes de métro de la plus grande ville du nord-est du Brésil.

Société du groupe CCR, CCR Metro Bahia est l’opérateur en charge de la maintenance et de l’exploitation du système de métros de Salvador et de Lauro de Freitas, pour une période de 30 ans, dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP). Avec des investissements d’environ 5,8 milliards de réals (un peu plus d’un milliard d’euros), il s’agit du réseau de métros ayant connu la plus forte croissance en Amérique latine au cours des dernières années.

Ce nouveau partenariat avec CCR vient renforcer la position et le leadership de JCDecaux. Le Groupe est la seule entreprise de communication extérieure avec une empreinte nationale, spécialisée dans les médias dans les métros au Brésil. Récemment, JCDecaux a annoncé l’ajout de la ligne violette (5) de ViaMobilidade et de la ligne jaune (4) de ViaQuatro dans son portefeuille, qui comprend déjà la ligne bleue (1), la ligne verte (2) et la ligne rouge (3) du réseau métropolitain de São Paulo. Cette large gamme d’actifs offre la possibilité aux annonceurs de créer des campagnes intégrées avec d’autres supports de JCDecaux et ce, à travers tout le Brésil, afin d’augmenter l’impact, la portée et l’audience des dispositifs publicitaires.

Au Brésil, outre les principales lignes de métro de São Paulo, JCDecaux propose la plus grande offre nationale de Mobilier Urbain avec plus de 18 000 faces publicitaires stratégiquement situées dans 11 grandes villes, dont São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, et d’autres capitales des régions Nord et Nord-Est. JCDecaux gère également la concession publicitaire des deux aéroports internationaux les plus fréquentés du pays : Guarulhos (GRU) et Brasília (BSB). Combinés, ces actifs représentent 130 millions d’impressions par jour.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir remporté ce nouveau contrat et souhaitons remercier chaleureusement CCR Metro Bahia et ses équipes pour leur confiance. Ce partenariat vise les meilleurs standards en matière de communication extérieure digitale et ce, grâce à nos solutions basées sur les données à la pointe de la technologie. En tant que numéro un des médias dans les métros au Brésil, nous sommes convaincus que ce nouveau contrat renforcera notre leadership et permettra aux annonceurs de bénéficier de l’expertise de JCDecaux dans le secteur des transports au sein de la région nord-est du pays. Classé parmi les dix premiers marchés publicitaires mondiaux et leader en Amérique latine, le Brésil est pionnier en matière de communication digitale. Il s’agit de l’un des marchés où les actifs de JCDecaux sont les plus digitalisés, représentant déjà plus de la moitié de nos revenus dans le pays. Avec ce partenariat, nous sommes déterminés à poursuivre notre mission : offrir des solutions média innovantes pour la communication et au service des villes, des partenaires, des citoyens, des annonceurs et de leurs marques. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a) - Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2022 : 2 283m€ (a)

- Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2022 : 2 283m€ N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (Liste A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

