JCDecaux : renforce son activité au Brésil

JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté un contrat de 10 ans avec CCR Metro Bahia portant sur l’exploitation publicitaire des deux lignes de métro de Salvador au Brésil. Ce nouveau partenariat, qui débutera en mars 2023, vient soutenir la stratégie de développement de JCDecaux et renforcer sa position de leader des médias dans les métros au Brésil.



Les dispositifs publicitaires actuels des lignes 1 et 2 seront désormais gérés par JCDecaux, soit plus de 40 mobiliers digitaux répartis sur l'ensemble des stations, 162 mobiliers analogiques au sein des gares routières ainsi que 520 écrans TV à l'intérieur des rames de métro. Grâce à ce nouveau contrat, JCDecaux touchera au total plus de 7,7 millions de passagers par jour, sur les principales lignes de métro du Brésil.



Au Brésil, outre les principales lignes de métro de São Paulo, JCDecaux propose la plus grande offre nationale de Mobilier Urbain avec plus de 18 000 faces publicitaires stratégiquement situées dans 11 grandes villes, dont São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, et d'autres capitales des régions Nord et Nord-Est. JCDecaux gère également la concession publicitaire des deux aéroports internationaux les plus fréquentés du pays : Guarulhos (GRU) et Brasília (BSB). Combinés, ces actifs représentent 130 millions d'impressions par jour.