JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le renouvellement de sa concession publicitaire avec l’aéroport de Singapour-Changi pour une durée de 7 ans, de 2023 à 2029, incluant une option d’extension de 5 ans jusqu’en 2034. Il s’agit du troisième contrat signé depuis le début de la concession en 2011, dans le cadre d’un partenariat qui s’étendra sur plus de 20 ans.



JCDecaux continuera par ailleurs à renforcer l'expérience publicitaire de l'aéroport de Changi grâce à une digitalisation accrue, à des solutions innovantes fondées sur la donnée qui permettent l'optimisation des campagnes et la mesure de l'audience, ainsi qu'à des outils générant du drive-to-store et du trafic vers les sites web pour créer toujours plus de valeur pour les marques.