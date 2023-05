JCDecaux s'offre Clear Channel Outdoor en Italie et en Espagne

JCDecaux annonce la signature d’un accord avec Clear Channel Outdoor pour le rachat de ses activités en Italie et en Espagne. Ces opérations sont conduites de manière indépendante et répondent à des opportunités de marché différentes. Le montant de l’acquisition (avant prise en compte des positions de trésorerie/dette nette) de Clear Channel Italie est de 15,1 millions d’euros et celui de Clear Channel Espagne est de 60,0 millions d’euros, soit 6,7 fois l’EBITDA des 12 derniers mois à fin mars 2023 combiné des deux pays, avant prise en compte des synergies.



La finalisation de la transaction en Italie se fera demain pour un prix payé de 9,3 millions d'euros, après prise en compte des ajustements de dette nette et de besoins en fonds de roulement estimés, celle de l'Espagne devrait intervenir en 2024, après l'obtention des autorisations réglementaires.



Ces acquisitions vont compléter la présence de JCDecaux en Italie et en Espagne et permettront de répondre toujours mieux aux attentes de ses clients et mandants, dans un contexte de digitalisation de la communication extérieure. Dans chacun de ces pays, Clear Channel dispose d'un réseau national couvrant tout le territoire et opère sur plusieurs segments de la communication extérieure.