La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux validée par le SBTi

Paris, le 18 juillet 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, est fier d’annoncer que sa trajectoire de réduction carbone a été validée par la Science-Based Targets Initiative (SBTi). Également appelée « norme Net Zéro pour les entreprises », cette organisation pour l’action climatique accompagne les entreprises du monde entier dans leur réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et leur décarbonation via une méthodologie en fidélité aux recommandations du GIEC. Cette validation – l’étape la plus ambitieuse du processus SBTi – conforte l’engagement du Groupe à participer activement à la lutte contre le changement climatique en adoptant des pratiques écoresponsables et en favorisant l'innovation durable dans la conduite de son activité.

En juin 2023, JCDecaux a dévoilé sa nouvelle Stratégie Climat pour continuer à réduire son empreinte carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Fondée sur trois principes – mesurer, réduire et contribuer au-delà de sa chaîne de valeur –, cette trajectoire vise à atteindre le Net Zéro Carbone d'ici 2050 (scopes 1, 2 et 3)*. Pour y parvenir, JCDecaux a adopté une trajectoire Science-Based Targets Initiative (SBTi), fondée sur des données scientifiques. Le Groupe a déposé une lettre d'engagement auprès du SBTi en fin d'année 2022 et s’est engagé dans une stratégie bas carbone accompagnée d’objectifs. Cet engagement a été rempli en 2023 et, en juin 2024, le SBTi a revu et validé les objectifs de réduction carbone de JCDecaux.

L’équipe du SBTi chargée de la validation des objectifs a procédé à l’évaluation de l’objectif à court terme de JCDecaux sur les scopes 1 et 2 et a déterminé qu’il est conforme à une trajectoire de 1,5°C. L’équipe de validation des objectifs a également évalué les objectifs à long terme des scopes 1, 2 et 3 du Groupe et déterminé qu’ils sont en ligne avec les trajectoires d’atténuation de 1,5 °C du SBTi pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 ou plus tôt. Les objectifs détaillés sont les suivants :

Objectif global Zéro Carbone : JCDecaux SE s'engage à atteindre zéro émission nette de GES sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050.

Objectifs à court terme : JCDecaux SE s'engage à réduire ses émissions absolues de GES sur les scopes 1 et 2 de 72,8 % d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2019 1 . JCDecaux SE s'engage également à poursuivre un approvisionnement à 100 % en électricité d’origine renouvelable par an jusqu'en 2030. JCDecaux SE s'engage en outre à réduire de 46,2 % les émissions absolues de GES sur le scope 3 provenant des biens et services achetés, des biens d'équipement, des activités liées aux carburants et à l'énergie, des voyages d'affaires et des déplacements domicile-travail des employés dans le même délai.

Objectifs à long terme : JCDecaux SE s'engage à réduire de 90 % les émissions absolues de GES sur les scopes 1, 2 et 3 d'ici 2050 par rapport 2019, année de référence 2 . JCDecaux SE s'engage également à poursuivre un approvisionnement à 100 % en électricité d’origine renouvelable par an jusqu'en 2050.







La trajectoire de réduction de JCDecaux s'appuie sur des leviers internes comme sur des facteurs externes. Le scope 3 représentant plus de 90% de son empreinte carbone (market-based), atteindre cet objectif résultera d’une action collective nécessitant la collaboration de l’ensemble de ses parties prenantes. Parce que l’empreinte de son mobilier représente 42 % de ses émissions sur le scope 3, JCDecaux devra coopérer avec ses fournisseurs pour proposer au marché des solutions bas carbone encore plus performantes sans compromis sur la qualité. Pour y parvenir, JCDecaux devra s’engager sur des contrats publics comme privés rendus toujours plus responsables grâce à des critères environnementaux et sociaux systématiquement évalués et engageants, ainsi qu’à travers des partenariats avec les bailleurs.

Depuis sa création en 1964, JCDecaux a placé la responsabilité et la sobriété au cœur de son modèle économique. Le Groupe a créé en 2007 une Direction Développement Durable et Qualité, défini à partir de 2014 une stratégie de Développement Durable ambitieuse (mise à jour en 2022) et dévoilé en 2023 une Stratégie Climat volontariste à l'échelle du Groupe. En France, JCDecaux contribue à l’effort collectif fixé par les pouvoirs publics, notamment en adoptant de façon volontaire un Contrat climat et en ayant tenu l’engagement de réduire de 10 % ses consommations énergétiques en 2024 par rapport à 2019. JCDecaux conçoit, installe et entretient des infrastructures légères (Abribus, mobiliers urbains d’information, sanitaires à entretien automatique, vélos en libre-service, etc.) dans l’espace public et les lieux de mobilité, avec leur entretien-maintenance, grâce au financement apporté par la communication des marques et des entreprises. Elles constituent autant de services utiles, innovants et gratuits pour des millions de citoyens sur la planète, pour les collectivités et les compagnies de transport, reposant sur une gestion sobre en ressources. Ce modèle d’entreprise est ainsi trois fois vertueux, aux plans économique, écologique et social.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Un an après avoir dévoilé et commencé à déployer notre ambitieuse Stratégie Climat orientée vers le Net Zéro Carbone, nous sommes très fiers d’avoir obtenu la validation du SBTi à l’issue d’un processus exigeant. La réduction de notre empreinte environnementale fait partie des engagements historiques de JCDecaux. Notre modèle économique vertueux fait écho à la Taxinomie Verte, sachant que près de 50 % de notre chiffre d’affaires 2023 est aligné avec ce règlement européen. En tant que numéro un mondial de notre secteur d’activité, cette nouvelle Stratégie Climat démontre la volonté de JCDecaux de participer activement à l’action collective face au défi climatique et faire de la communication extérieure un accélérateur de la transition écologique. JCDecaux continuera à agir auprès de toutes ses parties prenantes et à accompagner les acteurs de la commande publique et privée pour qu’elle soit un levier massif et effectif du développement durable, dans une approche fondée sur la qualité ainsi que la prise en compte de critères environnementaux et sociaux ambitieuse. C’est à travers des actions systémiques et en engageant l’ensemble de notre chaîne de valeur que nous allons pouvoir contribuer à la neutralité carbone. »

1 La limite cible comprend les émissions et les absorptions liées aux terres provenant des matières premières bioénergétiques.

2 La limite cible comprend les émissions et les absorptions liées aux terres provenant des matières premières bioénergétiques.

*

Scope 1 : Emissions directes

Emises lors de la fabrication des produits ou la combustion de carburant des véhicules de l’entreprise (gaz naturel, pétrole…)​

Scope 2 : Emissions indirectes

Associées aux consommations d’énergie ne polluant pas directement (électricité…)​

Scope 3 : Autres émissions indirectes

Liées au reste des activités de l’entreprise (approvisionnement, transport, fin de cycle de vie, déplacements des collaborateurs…) ​

**

Market-based

Méthode de calcul des émissions de CO 2 liées à la consommation d’électricité, utilisant les facteurs d’émissions liés au fournisseur auquel l’entreprise achète son électricité. Les émissions sont calculées en fonction de l’électricité que l’organisation choisit d’acheter, souvent dans le cadre de contrats négociés ou d’instruments tels que les certificats d’énergie renouvelable (CER).

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2023 : 3 570,0 M€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 056 833 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 918 villes de plus de 10 000 habitants

11 650 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,8/5), CDP (A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,7) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (630 196 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 258 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (319 081 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (85 743 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (708 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (165 292 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (91 682 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (25 337 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (21 300 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté





Pour plus d’information :www.jcdecaux.com.

Retrouvez-nous sur Twitter , LinkedIn , Facebook , Instagram et YouTube .

Direction de la Communication : Albert Asséraf

+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe