Coronavirus: Astrazeneca lance la 1ère phase de l'essai clinique de son vaccin au Japon

Données financières JPY USD EUR CA 2021 28 124 M 265 M 224 M Résultat net 2021 5 081 M 47,9 M 40,4 M Tréso. nette 2021 6 225 M 58,6 M 49,5 M PER 2021 72,3x Rendement 2021 0,32% Capitalisation 365 Mrd 3 443 M 2 906 M VE / CA 2021 12,8x VE / CA 2022 10,9x Nbr Employés 667 Flottant 44,7% Graphique JCR PHARMACEUTICALS CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique JCR PHARMACEUTICALS CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 11 727,50 JPY Dernier Cours de Cloture 11 850,00 JPY Ecart / Objectif Haut 18,1% Ecart / Objectif Moyen -1,03% Ecart / Objectif Bas -49,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Shin Ashida Chairman, President, Chief Executive Officer & COO Hiroyuki Sonoda Director & General Manager-Research Hiroshi Yoshimoto Senior Managing Representative Director Toshihiro Ishikiriyama Independent Outside Director Toshihide Yoda Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) JCR PHARMACEUTICALS CO., LTD. 33.75% 3 443 JOHNSON & JOHNSON 2.52% 405 007 ROCHE HOLDING AG 4.49% 307 908 MERCK & CO., INC. -6.00% 219 867 PFIZER, INC. -5.05% 206 716 NOVARTIS AG -12.39% 194 698