JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. est une société basée au Japon qui exerce principalement ses activités dans le secteur pharmaceutique, ainsi que dans le secteur des équipements médicaux et de recherche. La société opère dans deux secteurs. Le secteur pharmaceutique s'occupe de la recherche, de la production, de l'achat et de la vente de médicaments et de matières premières pharmaceutiques. Le secteur des équipements médicaux et de recherche s'occupe de l'achat et de la vente d'équipements médicaux et de recherche.

