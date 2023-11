JCurve Solutions Limited a annoncé que lors d'une réunion du conseil d'administration convoquée à la suite de son assemblée générale annuelle, le conseil a nommé M. Robert Wright (Rob) en tant qu'administrateur non exécutif indépendant de la société avec effet au 22 novembre 2023. M. Wright possède une expérience exceptionnelle dans le secteur financier et bancaire, tant en Australie qu'en Asie. Il occupe actuellement le poste de Group Executive, Commercial chez Humm Group Ltd. où il dirige les activités flexicommerciales en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Avant d'occuper son poste actuel, M. Wright a exercé diverses fonctions de direction dans des banques australiennes, notamment celle de directeur des services bancaires aux entreprises chez St George Banking Group Ltd, où il dirigeait les équipes de services bancaires aux entreprises et commerciaux de la banque, et celle de directeur général de NAB Asia, où il était responsable de tous les aspects des opérations de la National Australia Bank en Asie. M. Wright est basé à Sydney et est membre du Financial Services Institute of Australasia, de l'Australian Institute of Management et de l'Institute of Public Accountants. Il agit également à titre bénévole et est membre du conseil consultatif de la Michael G. Foster School of Business de l'université de Washington.

M. Wright a également été nommé membre du comité des rémunérations et des nominations et président du comité d'audit.